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घर में कितना सोना रखना है सही? शादी में मिले सोने पर कितना लगता है टैक्स, जानें क्या कहते हैं नियम

Ghar me kitna sona rakh sakte hai: मार्केट में भी सोने के भावों को लेकर हलचल तेज हो गई है. इस दौरान लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं जैसे आखिर घर में कितना सोना रखना कानूनी तौर (Gold Jewellery Tax Rules India 2026) पर सही है? आइए जानते हैं कि घर में सोना रखने को लेकर नियम क्या कहते हैं.

By: Shivangi Shukla | Published: May 13, 2026 5:51:16 PM IST

घर में कितना सोना रखना है सही?
घर में कितना सोना रखना है सही?


Ghar me kitna sona rakh sakte hai: जहां एक ओर सोने के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की एक साल तक गोल्ड ना खरीदने की सलाह ने लोगों को और डरा दिया है. मार्केट में भी सोने के भावों को लेकर हलचल तेज हो गई है. 

इस दौरान लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं जैसे आखिर घर में कितना सोना रखना कानूनी तौर (Gold Jewellery Tax Rules India 2026) पर सही है? इनकम टैक्स विभाग ज्यादा सोना रखने पर क्या कार्रवाई कर सकता है? आइए जानते हैं कि घर में सोना रखने को लेकर नियम क्या कहते हैं.

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घर में सोना रखने की सीमा 

इनकम टैक्स कानून के अनुसार, घर में सोना रखने की एक निश्चित सीमा तय की गई है. और इसके अलावा आपके पास घर में मौजूद सोने का सोर्स यानी खरीद का प्रमाण होना भी जरूरी है जैसे सोने की रसीद या इनकम का रिकॉर्ड. इससे जब कभी इनकम टैक्स जांच करेगा उस दौरान सोने का हिसाब नहीं देना  होगा.

CBDT के नियम

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के अनुसार, जब किसी के यहां इनकम टैक्स की रेड होती है उस दौरान एक तय सीमा तक सोना जब्त नहीं किया जाता, हालांकि, इसके भी कुछ नियम हैं; जैसे- शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुषों के पास 100 ग्राम तक सोना होना नॉर्मल है.

जरूरी दस्तावेज 

और अगर आपके पास इससे ज्यादा सोना है तो यह भी गैरकानूनी नहीं है, लेकिन अगर मात्रा ज्यादा है तो आपको यह बताना पड़ सकता है कि वह सोना कहां से आया और आपने कैसे खरीदा जैसे-नौकरी या विरासत में मिला. इसके अलावा सोने के साथ आपके पास गोल्ड खरीद की रसीद, बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड या गिफ्ट डीड होना चाहिए. इसके अलावा, अगर यह विरासत से जुड़ा है तो इसके कागजात और इनकम टैक्स रिटर्न का दस्तावेज होना चाहिए. इसके अतिरिक्त अगर आपने डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF या Sovereign Gold Bond में कोई निवेश किया है तो उसका रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद रहता है. ऐसे निवेश में फिजिकल गोल्ड जैसी स्टोरेज की चिंता कम होती है.

शादी में मिले सोने का दस्तावेज कहां से लाएं 

भारतीय परंपरा में शादी में गिफ्ट के रूप में सोना मिलना बिल्कुल आम बात है. बता दें कि करीबी रिश्तेदारों से मिला सोना टैक्स फ्री माना जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा होने पर उसका स्रोत बताना पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि गहनों की वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा लें.

Tags: goldIncome Tax
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