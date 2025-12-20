Home > बिज़नेस > गैस सिलेंडर: सरकार दे सकती है नए साल का तोहफा? दाम घटने की तैयारी, जानें क्या बदलाव आ सकते हैं

गैस सिलेंडर: सरकार दे सकती है नए साल का तोहफा? दाम घटने की तैयारी, जानें क्या बदलाव आ सकते हैं

LPG Cylinder Price Cut News: सीएनजी और पीएनजी की कीमत में 1 जनवरी से कटौती होने जा रही है. सीएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों में होता है जबकि पीएनजी पाइप के जरिए लोगों को घरों में पहुंचती है. सीएनजी और पीएनजी के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी कमी की जा सकती है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 20, 2025 10:08:50 PM IST

LPG Cylinder Price
LPG Cylinder Price


LPG Cylinder Price Cut News: नए साल में लाखों लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है. सरकार ने 1 जनवरी 2026 से CNG और PNG की कीमत में 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट की कमी की घोषणा की है. अब LPG सिलेंडर को लेकर भी अच्छी खबर आ सकती है. सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है. इस साल कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में काफी कमी की गई है, लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 9 मार्च 2024 से नहीं बदली है.

You Might Be Interested In

दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 803 रुपये है. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सालाना 9 सिलेंडरों पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है. इसका मतलब है कि उनके लिए कीमत 503 रुपये है. कोलकाता में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 879 रुपये मुंबई में 852.50 रुपये और चेन्नई में 868.50 रुपये है. इसी तरह दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1580.50 रुपये, कोलकाता में 1684 रुपये, मुंबई में 1531.50 रुपये और चेन्नई में 1739.50 रुपये है.

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में काफी गिरावट आई है. यह लगभग 60 डॉलर प्रति बैरल है, जो 2021 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है. Oilprice.com के अनुसार ब्रेंट क्रूड फिलहाल 60.22 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. सप्लाई में बढ़ोतरी और मांग में स्थिरता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है. पिछले सेशन में यह 60 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे गिर गया था, जो इसका 5 साल का निचला स्तर है. इस साल कच्चे तेल की कीमतों में 21 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे यह 2020 के बाद से इसका सबसे खराब प्रदर्शन है.

You Might Be Interested In

U-19 Asia Cup Final: कब होगा भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला? समय से लेकर वैन्यू तक…यहां देखें- सब कुछ

कच्चे तेल का इस्तेमाल पेट्रोल, डीजल और LPG सहित कई उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है. जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, तो इसे हाइड्रोकार्बन नामक अलग-अलग घटकों में तोड़ा जाता है. पहले चरण में पेट्रोलियम गैस जैसी अन्य प्राकृतिक गैसें निकाली जाती हैं, और इसी पेट्रोलियम गैस को LPG सिलेंडरों में भरा जाता है. कच्चे तेल की कम कीमतों से रिफाइनरियों के मार्जिन में सुधार हुआ है. वे इस फ़ायदे को ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि अगले साल कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम है.

You Might Be Interested In
Tags: Crude oil priceLPG cylinder priceLPG Cylinder Price Cut NewsLPG cylinder rate in DelhiLPG rate today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025
गैस सिलेंडर: सरकार दे सकती है नए साल का तोहफा? दाम घटने की तैयारी, जानें क्या बदलाव आ सकते हैं

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गैस सिलेंडर: सरकार दे सकती है नए साल का तोहफा? दाम घटने की तैयारी, जानें क्या बदलाव आ सकते हैं
गैस सिलेंडर: सरकार दे सकती है नए साल का तोहफा? दाम घटने की तैयारी, जानें क्या बदलाव आ सकते हैं
गैस सिलेंडर: सरकार दे सकती है नए साल का तोहफा? दाम घटने की तैयारी, जानें क्या बदलाव आ सकते हैं
गैस सिलेंडर: सरकार दे सकती है नए साल का तोहफा? दाम घटने की तैयारी, जानें क्या बदलाव आ सकते हैं