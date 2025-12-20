गैस सिलेंडर: सरकार दे सकती है नए साल का तोहफा? दाम घटने की तैयारी, जानें क्या बदलाव आ सकते हैं

LPG Cylinder Price Cut News: नए साल में लाखों लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है. सरकार ने 1 जनवरी 2026 से CNG और PNG की कीमत में 2 से 3 रुपये प्रति यूनिट की कमी की घोषणा की है. अब LPG सिलेंडर को लेकर भी अच्छी खबर आ सकती है. सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती है. इस साल कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में काफी कमी की गई है, लेकिन घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 9 मार्च 2024 से नहीं बदली है.

दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 803 रुपये है. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सालाना 9 सिलेंडरों पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है. इसका मतलब है कि उनके लिए कीमत 503 रुपये है. कोलकाता में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 879 रुपये मुंबई में 852.50 रुपये और चेन्नई में 868.50 रुपये है. इसी तरह दिल्ली में 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1580.50 रुपये, कोलकाता में 1684 रुपये, मुंबई में 1531.50 रुपये और चेन्नई में 1739.50 रुपये है.

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

हाल ही में कच्चे तेल की कीमतों में काफी गिरावट आई है. यह लगभग 60 डॉलर प्रति बैरल है, जो 2021 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर है. Oilprice.com के अनुसार ब्रेंट क्रूड फिलहाल 60.22 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. सप्लाई में बढ़ोतरी और मांग में स्थिरता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है. पिछले सेशन में यह 60 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे गिर गया था, जो इसका 5 साल का निचला स्तर है. इस साल कच्चे तेल की कीमतों में 21 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे यह 2020 के बाद से इसका सबसे खराब प्रदर्शन है.

कच्चे तेल का इस्तेमाल पेट्रोल, डीजल और LPG सहित कई उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है. जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, तो इसे हाइड्रोकार्बन नामक अलग-अलग घटकों में तोड़ा जाता है. पहले चरण में पेट्रोलियम गैस जैसी अन्य प्राकृतिक गैसें निकाली जाती हैं, और इसी पेट्रोलियम गैस को LPG सिलेंडरों में भरा जाता है. कच्चे तेल की कम कीमतों से रिफाइनरियों के मार्जिन में सुधार हुआ है. वे इस फ़ायदे को ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि अगले साल कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम है.