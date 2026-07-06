Aamir Khan: गौरी, रीना या किरण कौन है सबसे ज्यादा अमीर? आमिर खान के पूर्व पत्नियों की संपत्ती जान रह जाएंगे हैरान

Aamir Khan Ex Wife Net Worth: आमिर खान ने तीसरी बार शादी की है. उन्होंने आज, 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से शादी की. आमिर और गौरी की शादी की तस्वीरें भी सामने आई हैं. आमिर और गौरी की शादी पहले रीना दत्ता और किरण राव से हुई थी, लेकिन दोनों शादियां नाकाम रहीं. आइए देखते हैं कि आमिर और उनकी एक्स-वाइफ गौरी स्प्रैट में से कौन ज़्यादा अमीर है.

गौरी स्प्रैट

टाइम्स नाउ के मुताबिक, गौरी स्प्रैट की नेट वर्थ 24 से 40 करोड़ रुपये के बीच है. बेंगलुरु में उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है. गौरी एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं. उनकी मां रीता बेंगलुरु में एक ब्यूटी सेंटर चलाती थीं, जिसे अब गौरी मैनेज करती हैं. गौरी ने क्लोदिंग डिज़ाइन और फैब्रिक सोर्सिंग में भी काम किया है. 2007 में, वह सैलून ग्रुप में शामिल हुईं, जहाँ वह कई सैलून मैनेज करती हैं. वह आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस में क्रिएटिव काम भी संभालती हैं.

रीना दत्ता

आमिर खान और रीना ने 1986 में शादी की थी. यह एक लव मैरिज थी. उनकी शादी 16 साल चली, और बाद में उनका तलाक हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रीना दत्ता की नेट वर्थ US$2 मिलियन है. रीना और आमिर के दो बच्चे हैं: एक बेटा, जुनैद खान, और एक बेटी, आयरा खान. रीना और आमिर अच्छे दोस्त हैं और अक्सर आमिर के फंक्शन्स में देखे जाते हैं.

किरण राव

आमिर और किरण ने भी लव मैरिज की थी. उनकी लव स्टोरी फिल्म सेट पर शुरू हुई थी. उन्होंने फिल्म लगान में साथ काम किया था. उन्होंने किरण के परिवार की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर 28 दिसंबर, 2005 को शादी कर ली. उनकी शादी का सेलिब्रेशन दो दिनों तक चला और पंचगनी में हुआ. हालांकि, 16 साल बाद शादी खत्म हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, किरण की नेट वर्थ US$40 मिलियन है. किरण आमिर के साथ प्रोडक्शन हाउस में भी काम करती हैं. वह फिल्म, “मिसिंग लेडीज़,” किरण ने डायरेक्ट की थी और आमिर ने प्रोड्यूस की थी. आमिर और किरण एक बेटे, आज़ाद के माता-पिता हैं.