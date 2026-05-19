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भारत का सुपर वेपन बनेगा भार्गवास्त्र, एक ही वार में तबाह करेगा 64 टारगेट, ड्रोन के लिए होगा काल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मशीन एक साथ ही पकल झपलकने की देरी में ही ड्रोन को तहस-नहस कर सकती है. चलिए जानते हैं भार्गवास्त्र के बारे में विस्तार से.

By: Kunal Mishra | Published: May 19, 2026 2:55:25 PM IST

भारत का सुपर वेपन बनेगा भार्गवास्त्र, एक ही वार में तबाह करेगा 64 टारगेट, ड्रोन के लिए होगा काल


Bhargavastra: भारत ने भार्गवास्त्र को लेकर चर्चा चा काफी तेज है. देखा जाए तो इस सिस्टम ने डिफेंस के क्षेत्र में एक नया इतिहास बना दिया है. यह देश का ऐसा पहला स्वदेशी सिस्टम है, जो मात्र 10 सेकेंड में 64 माइक्रो-मिसाइलें दागकर दुश्मन के ड्रोन या ड्रोन के झुंड को एक साथ नष्ट कर सकता है. भार्गवास्त्र को नागपुर की SDAL कंपनी द्वारा बनाया गया है. इससे यह पता लगता है कि प्राइवेट डिफेंस सेक्टर भारत में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह मशीन हर मौसम के साथ ही हर स्थिति में अपना काम पूरा करने की क्षमता रखती है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मशीन एक साथ ही पकल झपलकने की देरी में ही ड्रोन को तहस-नहस कर सकती है. चलिए जानते हैं भार्गवास्त्र के बारे में विस्तार से. 

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मल्टीलेयर सुरक्षा से लैस 

भार्गवास्त्र को आधुनिक तकनीक के जरिए बनाया गया है. इस मशीन या हथियार को मल्टी-लेयर सुरक्षा से लैस बनाया गया है, जिसमें यह दो लेवल पर जाकर काम करेगा. अनगाइडेड रॉकेटों का है जो 20 मीटर के दायरे में ड्रोन के समूह को एकसाथ ही नष्ट कर देगा. वहीं, इसका दूसरा लेवल सटीक गाइडेड माइक्रो-मिसाइलों का है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह 6 से 10 किमी दूर से ही दुश्मन के ड्रोन को पहचानने की क्षमता रखता है. इतना ही नहीं, बल्कि यह मशीन 2.5 किमी की दूरी तक उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देता है. 

भार्गवास्त्र में है जबरदस्त फायरिंग क्षमता 

भार्गवास्त्र में कई ऐसे आधुनिक फीचर्स और जबरदस्त फायरिंग क्षमता है. इस मशीन में इतनी क्षमता है कि मात्र 10 सेकेंड में ही 64 माइक्रो मिसाइलें दाग सकता है. जबकि, देखा जाए तो दुनिया के सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम भी डिफेंस सिस्टम भी एक बार में मुश्किल से 4 मिसाइलें ही दाग सकता है. ड्रोन के हमलों को रोकने के लिए यह एक सटीक मशीन मानी जाती है. 

Tags: Bhargavastra
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