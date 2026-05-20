Gujarat Crime: सास का दामाद के साथ था अवैध संबंध, बेटी ने लिया तलाक तो प्रेमी ने कर ली दूसरी शादी, फिर हुआ बवाल और…

Gujarat Crime News: इन दिनों अवैध संबंध में हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब गुजरात के वलसाड जिले में एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने अतुल रेलवे स्टेशन के पास से मिली 60 साल की बुजुर्ग महिला की लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मृतका की पहचान मायादेवी पीतांबर रावत के रूप में हुई है, जो हरिया क्षेत्र में रहती थीं और मजदूरी का काम करती थीं.

पुलिस के अनुसार इस हत्या का आरोपी महिला का दामाद भोजनी कुमार है. भोजनी कुमार मुंबई के बोइसर में रहता था और रेलवे में प्लंबिंग ठेकेदार के रूप में काम करता था. साल 2023 में उसने मायादेवी की बेटी से शादी की थी. शादी के बाद मायादेवी अपनी बेटी और दामाद के साथ रहने लगी थी.

सास-दामाद में बन गए थे संबंध

इसी दौरान सास और दामाद के बीच कथित तौर पर नजदीकियां बढ़ीं और दोनों के बीच संबंध बन गए. इस संबंध के बाद दोनों के बीच अनैतिक रिश्तों की स्थिति बन गई थी, जिसने परिवार में तनाव पैदा कर दिया. जब मृतका की बेटी को अपने पति और अपनी मां के बीच संबंधों की जानकारी हुई तो पति और पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया.

स्थिति बिगड़ने के बाद बेटी ने अपने पति से तलाक ले लिया और अपने पैतृक गांव चली गई. इसके बाद मायादेवी भी हरिया गांव में अकेले रहने लगीं और एक कंपनी के पास काम करने लगीं. इसके बावजूद आरोपी और मृतका के बीच संबंध खत्म नहीं हुए.

दामाद पर सास ने बनाया शादी का दबाव

पुलिस के अनुसार संबंध जारी रहे और इसी दौरान मायादेवी ने भोजनी कुमार पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. आरोपी का कहना था कि वह केवल शारीरिक संबंध रखना चाहता था और शादी नहीं करना चाहता था.

इसी बीच आरोपी ने कुछ समय पहले बोइसर में दूसरी लड़की से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगा. जब मृतका को इस शादी की जानकारी हुई तो उसने आरोपी की वर्तमान पत्नी और उसकी मां को फोन कर इस पूरे संबंध के बारे में बताया. इसके साथ ही उसने आरोपी की पत्नी पर तलाक लेने का दबाव भी बनाया.

शव को साड़ी से बांधकर नाले में फेंका

इस घटना के बाद आरोपी और मृतका के बीच तनाव और बढ़ गया. इसी तनाव के चलते आरोपी ने सास की हत्या कर दी. घटना वाले दिन आरोपी भोजनी कुमार ने मायादेवी को अतुल रेलवे स्टेशन के पास सुलह के लिए बुलाया. मुलाकात के दौरान दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ और बहस शुरू हो गई. बहस के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर मायादेवी की हत्या कर दी.

हत्या के बाद उसने शव को साड़ी से बांधा और उसे नाले में फेंक दिया. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. कुछ ही समय बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और तकनीकी और स्थानीय जानकारी के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई. पुलिस ने आरोपी भोजनी कुमार को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.