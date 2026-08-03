Gujarat By Election Result 2026: मंजलपुर सीट पर BJP की जीत लगभग तय, 16वें राउंड तक 25 हजार से ज्यादा वोटों की बढ़त

Gujarat By Election Result 2026: गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बड़ी बढ़त बना ली है. 19 में से 16 राउंड की मतगणना पूरी होने तक बीजेपी उम्मीदवार सतेंद्रभाई पटेल (सतीश पटेल) को 46,567 वोट मिल चुके हैं, जबकि कांग्रेस के भिखाभाई रबारी 20,773 वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं.

दोनों उम्मीदवारों के बीच 25,794 वोटों का अंतर हो चुका है. ऐसे में अंतिम तीन राउंड की गिनती बाकी होने के बावजूद बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है.

16वें राउंड तक क्या है स्थिति?

मतगणना के ताजा रुझानों के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार सतेंद्रभाई पटेल लगातार बढ़त बनाए हुए हैं. कांग्रेस उम्मीदवार भिखाभाई रबारी इस मुकाबले में काफी पीछे चल रहे हैं. वहीं, NOTA को अब तक 1,877 वोट मिले हैं.हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से अभी अंतिम नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं. शेष तीन राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद आधिकारिक परिणाम जारी किया जाएगा.

बीजेपी की मजबूत बढ़त

निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार, 19 में से 16 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है. इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार सतेंद्रभाई पटेल को 46,567 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को 20,773 वोट प्राप्त हुए हैं. दोनों उम्मीदवारों के बीच 25,794 वोटों का बड़ा अंतर बन चुका है. ऐसे में अब केवल तीन राउंड की मतगणना बाकी है और राजनीतिक जानकार भी बीजेपी की स्थिति को काफी मजबूत मान रहे हैं.

कांग्रेस के लिए वापसी की राह मुश्किल

मंजलपुर सीट पर शुरुआत से ही बीजेपी बढ़त बनाए हुए है. हर राउंड के साथ यह अंतर बढ़ता गया, जिससे कांग्रेस के लिए मुकाबले में वापसी करना मुश्किल होता दिख रहा है. यदि अंतिम तीन राउंड में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता, तो यह सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है.

अंतिम नतीजे का इंतजार