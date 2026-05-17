Gujarat: किराया नहीं दे पाया मजदूर तो मकान मालिक ने मांग ली पत्नी और बेटी, एक-एक कर बनाए यौन संबंध, फिर सास ने…

Gujarat Crime: गुजरात के मोरबी से एक रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. इस मामले को जानकर आप गुस्से के साथ हैरान भी हो जाएंगे. दरअसल, किराए के मकान में रहने वाला एक मजदूर जब किराया नहीं चुका पाया तो, उसने अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी को मकान मालिक के हवाले कर दिया. इसके बाद मकान मालिक ने किराए के बदले किराएदार की सहमति से पहले पत्नी और फिर नाबालिग बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए. ऐसा उसने कई बार किया.

बताया जा रहा है कि आरोपी मकान मालिक ने अलग-अलग जगहों पर नाबालिग के साथ संबंध बनाए. वह बच्ची को ले गया और टंकारा में भी उसने संबंध बनाए. बाद में इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब मजदूर की सास ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. आरोपी पति, मकान मालिक और एक अन्य शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है.

2000 रुपये के महीने पर लिया था एक मकान

जानकारी के मुताबिक छह महीने पहले यह मजदूर परिवार मजदूरी करने मोरबी आया था. उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए उन्होंने 2000 रुपये प्रति माह पर एक मकान किराए पर लिया था. लेकिन काम ठीक न चलने के कारण किराया धीरे-धीरे बढ़ता गया और वे भुगतान नहीं कर पा रहे थे. मकान मालिक लगातार किराए की मांग कर रहा था, जबकि युवक ने आर्थिक तंगी के कारण समय मांगा.

आरोप है कि परिवार की मजबूरी का फायदा उठाते हुए मकान मालिक ने बकाया किराए के बदले युवक की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की मांग की. चूंकि युवक के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह कथित रूप से इस बात के लिए राजी हो गया. इसके बाद मकान मालिक ने महिला के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. जैसे-जैसे किराए का विवाद बढ़ता गया, आरोप है कि मकान मालिक की नजर नाबालिग बेटी पर भी पड़ गई.

मकान मालिक ने बार-बार किया शारीरिक शोषण

आरोप है कि मकान मालिक ने नाबालिग बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति मांगी और पिता ने सहमति दी. इसके बाद आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती, बहला-फुसलाकर और बार-बार शारीरिक शोषण किया.

बाद में घटना की जानकारी लड़की के ससुर को मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. मोरबी ए-डिवीजन पुलिस ने मकान मालिक, पीड़िता के पति और एक अन्य सह-आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस आगे की कर्रवाई में जुटी है.