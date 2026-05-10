लंदन जाने की धुन में अहमदाबाद का परिवार अफ्रीका के जंगलों में बना बंधक, जानें पूरा मामला

एजेंटों ने परिवार से 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी.

गोमतीपुर के एक परिवार के कुल 4 सदस्य – जिनमें एक जोड़ा और उनके दो बेटे शामिल हैं – लंदन के लिए निकलने के बाद विदेश में फंस गए.

फिरौती मांगने वालों ने बेटे की खून से लथपथ एक तस्वीर परिवार को भेजी.

“उन्होंने एक लड़के को मार दिया है, वे दूसरे को भी मार डालेंगे” – मां की करुण गुहार वाली एक ऑडियो क्लिप सामने आई है.

माना जा रहा है कि वे अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीलंका, दुबई और अब केन्या/इथियोपिया में हो सकते हैं.

परिवार 20 अप्रैल को अहमदाबाद से निकला था.

एजेंट उन्हें दिल्ली और श्रीलंका के रास्ते दुबई ले गए.

दुबई तक परिवार से संपर्क बना हुआ था, लेकिन उसके बाद अचानक उनका पता चलना बंद हो गया.

यह तय हुआ था कि पैसे तभी दिए जाएंगे जब परिवार लंदन पहुंच जाएगा, लेकिन उससे पहले ही उन खतरनाक एजेंटों ने उन्हें बंधक बना लिया.

‘बाबा खान’ नाम के एक व्यक्ति ने फोन किया और सबसे पहले परिवार के सदस्यों को छोड़ने के बदले 1.5 करोड़ रुपये की मांग की.

एजेंटों ने धमकी दी है कि अगर दो घंटे के भीतर पैसे नहीं मिले, तो वे परिवार के दूसरे सदस्य को भी मार डालेंगे.

परिवार को एक ऑडियो क्लिप मिली है, जिसमें मां रोते हुए अपनी बेटी से कह रही है, “इन लोगों ने तुम्हारे एक भाई को मार दिया है.”

“अब दूसरे भाई की बारी है. किसी भी तरह पैसों का इंतज़ाम करो.”

एजेंटों ने बेटे की खून से लथपथ तस्वीर भेजकर अपनी क्रूरता का परिचय दिया.

यह बात सामने आई है कि फिरौती मांगने वालों के तार गांधीनगर के मानसा से भी जुड़े हैं, क्योंकि एजेंटों ने वहीं पैसे पहुंचाने का निर्देश दिया था.

वैशालीबेन हेमेकर ने लंदन जाने के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए एक ऑनलाइन एजेंट से संपर्क किया था.

चांदखेड़ा के मोटेरा स्टेडियम में रहने वाले एजेंट, हितेश जोशी ने उनसे लंदन जाने के सिलसिले में संपर्क किया था.

हितेश जोशी का संपर्क वलसाड के दर्शन मिस्त्री से था.

पति, पत्नी और दो बेटों वाले इस परिवार ने दिल्ली के रास्ते लंदन के लिए उड़ान भरी थी.

उन्हें दिल्ली से श्रीलंका और दुबई होते हुए लंदन ले जाया जाना था.

वे 20 अप्रैल की शाम 5:30 बजे गोमतीपुर से दिल्ली के लिए निकले थे.

पिछले रविवार की दोपहर, उनकी बेटी श्रेयाबेन की परिवार के सदस्यों से फोन पर बातचीत हुई थी. दुबई

बाद में, अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी.

1 करोड़ रुपये के बदले 30 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई.

यह रकम प्रति व्यक्ति 30 लाख रुपये तय की गई.

पैसे एयरपोर्ट पर उतरने के बाद दिए जाने थे.

परिवार की अर्धनग्न तस्वीरें भेजी गईं.

परिवार के चीखने-चिल्लाने की ऑडियो भेजी गई.

किडनी बेचने की धमकी दी गई.