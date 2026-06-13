कौन हैं शरत प्रधान, जिनकी कलाकारी की मुराद हुए मुकेश अंबानी, क्या है इनकी पेंटिंग की खूबी

Who is Sharat Pradhan: ओडिशा के रहने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिल्पकार शरत कुमार प्रधान इन दिनों अचानक ही चर्चा में आ गए, क्योंकि ताड़पत्र की ऐतिहासिक पेंटिंग देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने लाखों रुपये में खरीदी है. शिल्पकार शरत प्रधान की इस पेंटिंग में ताड़ के सूखे पत्तों पर रामायण, महाभारत और जगन्नाथ संस्कृति की जीवंतता नजर आती है.

कितने में खरीदी पेंटिंग

यहां पर बता दें कि पिछले दिनों रिलायंस ने शरत प्रधान की एक अद्भुत कलाकृति को रिलायंस ग्रुप ने 20 लाख रुपये से अधिक की रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा है. रिलायंस ग्रुप द्वारा 20 लाख रुपये से अधिक में कलाकृति खरीदे जाने की खबर वास्तव में कलाकारों के लिए अच्छी सूचना है. इस खबर ने ओडिशा के ग्रामीण अंचलों में काम कर रहे सैकड़ों युवा कलाकारों में एक नया जोश भर दिया है.

ताड़पत्र चित्रकला सहेज रहे 3 दशकों से

ओडिशा के नेशनल अवार्ड विजेता शरत प्रधान पिछले पैंतीस सालों से ताड़पत्र चित्रकला सहेज रहे हैं. शिल्पकार शरत कुमार प्रधान के हाथों में जाकर ताड़ का एक साधारण पत्ता सिर्फ सूखा पत्ता नहीं रहता. जब वह अपने हाथ फेरते हैं तो यह एक ऐसा जीवंत कैनवास बन जाता है जिस पर रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला, दशावतार और जगन्नाथ संस्कृति की कालजयी गाथाएं लोगों के सामने आ जाती हैं. शरत प्रधान की ताड़पत्र चित्रकला आसान नहीं है. बारीक नक्काशी और इसके पीछे की अटूट साधना शरत प्रधान को अन्य कलाकारों से अलग करती है. एक-एक कलाकृति को तैयार करने में महीनों का कठिन परिश्रम और समय लगता है.

शरत प्रधान की कला में क्या है खास

शरत प्रधान अपनी कलाकृति में लोहे की एक नुकीली सुई जैसी ‘लेखनी’ का उपयोग करते हैं. शरत प्रधान पिछले 35 से अधिक वर्षों से इस कला की साधना कर रहे हैं. उन्होंने इस विधा की बारीकियां मास्टर आर्टिस्ट गोकुल बिहारी पटनायक और पद्मश्री विनोद महाराणा जैसे महान गुरुओं से सीखी हैं. शरत प्रधान को वर्ष 2016 में देश के प्रतिष्ठित ‘नेशनल अवार्ड’ से सम्मानित किया जा चुका है.