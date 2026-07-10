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Odisha: बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने गई ट्रॉलर लापता, बालेश्वर के तीन समेत 15 मछुआरों का अब तक सुराग नहीं

Baleshwar News: लापता मछुआरों के परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. परिवारों की निगाहें अब राहत एवं बचाव दल की कार्रवाई पर टिकी हैं और वे जल्द से जल्द अपने प्रियजनों के सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं.

By: Hasnain Alam | Published: July 10, 2026 7:07:34 PM IST

बालेश्वर के तीन मछुआरे लापता
बालेश्वर के तीन मछुआरे लापता


Odisha News: बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने निकली एक ट्रॉलर के लापता होने से मछुआरा समुदाय में चिंता का माहौल है. ट्रॉलर पर सवार कुल 15 मछुआरों से कई दिनों से संपर्क नहीं हो पाया है. इनमें ओडिशा के बालेश्वर जिले के तीन मछुआरे भी शामिल हैं. प्रशासन और संबंधित एजेंसियां उनकी तलाश में जुटी हैं. जानकारी के अनुसार, ‘मां काली’ नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पश्चिम बंगाल के शंकरपुर फिशिंग हार्बर से समुद्र में मछली पकड़ने के लिए रवाना हुई थी. समुद्र में मौसम खराब होने और ऊंची लहरें उठने के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया. 

आशंका जताई जा रही है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण समुद्र की स्थिति अचानक बिगड़ गई, जिससे यह घटना हुई. लापता मछुआरों में ओडिशा के बालेश्वर जिले के भोगराई ब्लॉक स्थित उलुदा गांव के रबिंद्र माझी, जगन्नाथ माझी और जयराम माझी शामिल हैं. शेष 12 मछुआरे पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों के निवासी बताए गए हैं.

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घटना की सूचना मिलते ही दीघा फिशरमेन एंड फिश ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दीघा और मंदारमणि मरीन पुलिस सहित संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी. इसके बाद समुद्र में व्यापक खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. 

अब तक नहीं चल पाया कोई पता

शंकरपुर फिशरमैन एंड फिश ट्रॉलर्स एसोसिएशन के सचिव शंकर नायक ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि ट्रॉलर कई दिनों से लापता है और उस पर सवार सभी 15 मछुआरों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है.

उन्होंने सांसद, विधायक, तटीय पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों को भी इस संबंध में अवगत कराया है तथा नौसेना और हेलीकॉप्टर की मदद से बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि लापता मछुआरों के परिवार गहरे सदमे में हैं और उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं. इसलिए बचाव अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है.

परिजनों की लगातार बढ़ती जा रही है चिंता

फिलहाल समुद्र में खोज अभियान जारी है. बचाव दल ट्रॉलर और उसमें सवार मछुआरों का पता लगाने के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं. हालांकि अब तक किसी भी मछुआरे के सुरक्षित मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इस घटना के बाद लापता मछुआरों के परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. परिवारों की निगाहें अब राहत एवं बचाव दल की कार्रवाई पर टिकी हैं और वे जल्द से जल्द अपने प्रियजनों के सुरक्षित लौटने की प्रार्थना कर रहे हैं.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: Odisha News
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