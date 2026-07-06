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Odisha Rain: ओडिशा में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, बलांगीर में रेलवे अंडरपास में भरे पानी के तेज बहाव में फंसी कार

Balangir Rain: बलांगीर में बारिश का असर कृषि क्षेत्र पर भी दिखाई दे रहा है. आसपास के खेतों में पानी भर जाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. समय पर वर्षा फसलों के लिए लाभदायक मानी जाती है, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश अब नुकसान की आशंका पैदा कर रही है.

By: Hasnain Alam | Published: July 6, 2026 9:03:44 PM IST

बलांगीर में अंडरपास में फंसी कार
बलांगीर में अंडरपास में फंसी कार


Odisha Rain News: ओडिशा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर जनजीवन पर लगातार गहराता जा रहा है. बलांगीर जिले के तुरेकेला ब्लॉक स्थित महुलबाहाली गांव के निकट बने रेलवे अंडरपास में जलभराव के कारण एक कार तेज बहाव में फंस गई और बहने लगी.

घटना के दौरान आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और सामूहिक प्रयास से कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अंडरपास में भरे पानी का तेज बहाव और लोगों द्वारा की गई बचाव की कोशिशें दिखाई दे रही हैं.

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अंडरपास पूरी तरह पानी में डूबा

लगातार बारिश के चलते अंडरपास पूरी तरह पानी में डूब गया है, जिससे इस मार्ग पर यातायात बाधित हो गया है. स्थानीय लोगों को आवागमन के लिए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

खेतों में पानी भर जाने से किसानों की बढ़ी चिंता

बारिश का असर कृषि क्षेत्र पर भी दिखाई दे रहा है. आसपास के खेतों में पानी भर जाने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. समय पर वर्षा फसलों के लिए लाभदायक मानी जाती है, लेकिन लगातार हो रही भारी बारिश अब नुकसान की आशंका पैदा कर रही है.

कई इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित

शनिवार से जारी बारिश के कारण कई इलाकों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है. सड़कों पर जलभराव होने से लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई है और कई स्थानों पर दैनिक गतिविधियां भी बाधित हुई हैं.

लोगों से की गई ये अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जलमग्न अंडरपास, तेज बहाव वाले मार्गों और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से गुजरने से बचें तथा मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: Balangir NewsOdisha News
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