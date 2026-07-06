Odisha Rain: संबलपुर में बारिश बनी आफत, उफनते नाले में बहे दो युवक, एक की मौत, लोगों से सतर्क रहने की अपील

Odisha Rain News: ओडिशा के संबलपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच एक दुखद हादसा सामने आया. सोमवार को सिटी रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित एक नाले में पानी का बहाव अचानक तेज होने से दो युवक उसमें बह गए. हादसे की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव का प्रयास शुरू किया. बाद में अग्निशमन विभाग और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंचीं. संयुक्त प्रयास से एक युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरा तेज बहाव में लापता हो गया.

लापता युवक की तलाश के लिए कई घंटों तक सर्च अभियान चलाया गया. नाले में तेज बहाव और लगातार हो रही बारिश के कारण बचाव अभियान चुनौतीपूर्ण रहा. आखिरकार युवक को बरामद कर लिया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी

लगातार बारिश के कारण संबलपुर शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. अनेक सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों की दैनिक गतिविधियां भी बाधित हो गई हैं.

लोगों से सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण झारखंड और उत्तर आंतरिक ओडिशा के ऊपर बने डिप्रेशन के प्रभाव से पश्चिमी ओडिशा के विभिन्न जिलों में लगातार भारी वर्षा दर्ज की जा रही है. इसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहें

प्रशासन ने नागरिकों को सलाह दी है कि बारिश के दौरान उफनते नालों, जलभराव वाले क्षेत्रों और तेज बहाव वाले स्थानों से दूर रहें. किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन या आपदा प्रबंधन टीम को सूचना देने की भी अपील की गई है.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)