Odisha: राउरकेला हत्या मामले में बड़ा एक्शन, एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुए आरोपी, अब मकानों पर प्रशासन ने चलाया हथौड़ा

Odisha News: ओडिशा के राउरकेला में हाल ही में हुए चर्चित हत्या मामले के बाद जिला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. गुरुवार को सेक्टर-7 थाना क्षेत्र के नारायणी बस्ती में छह आरोपियों के कथित अवैध निर्माणों को बुलडोजर से हटाया गया. अधिकारियों का कहना है कि ये मकान सरकारी जमीन पर बनाए गए थे और इनका इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा था.

कार्रवाई जिन लोगों के खिलाफ की गई उनमें चीनू हरिपा, कालिया नायक, छोटू नायक, बाबू लांडा उर्फ संतोष नायक और रोहित हरिपा सहित अन्य आरोपी शामिल हैं. प्रशासन की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया.

दो युवकों पर जानलेवा हमले का आरोप

जांच के अनुसार, इन आरोपियों पर स्थानीय स्तर पर कथित ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार का विरोध करने वाले दो युवकों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है. इस हमले में रामेश्वर बस्ती निवासी टोफान बिंधानी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं शुभेंदु सेठी नामक युवक भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ था.

बताया जाता है कि यह वारदात 16 जून को हुई थी. घटना के बाद राउरकेला पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर आरोपियों की तलाश शुरू की. 20 जून को मुख्य आरोपी चीनू हरिपा और संतोष नायक को पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. इसके बाद जांच के दौरान चार अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में अब तक कुल छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

आगे भी जारी रहेंगे ऐसे अभियान

गिरफ्तारियों के बाद जिला प्रशासन ने अवैध कब्जों और गैरकानूनी निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाते हुए आरोपियों के मकानों को हटाने की कार्रवाई की. अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे.

पुलिस फिलहाल हत्या के मामले की विस्तृत जांच कर रही है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों का कथित मादक पदार्थों के नेटवर्क से कोई संबंध था या नहीं. जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)