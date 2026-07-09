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Odisha: श्रीमंदिर परिसर में अवैध ड्रोन उड़ाने पर पुलिस की कार्रवाई, हिरासत में कोलकाता का युवक, पुलिस ने क्या अपील की?

Puri News: पुलिस ने माटीमंडप साही इलाके से ड्रोन को बरामद कर लिया है. साथ ही ड्रोन संचालित कर रहे कोलकाता निवासी जयकृष्ण मंडल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई. ड्रोन को भी जब्त कर लिया गया है.

By: Hasnain Alam | Published: July 9, 2026 7:55:17 PM IST

पुरी श्रीमंदिर ड्रोन केस
पुरी श्रीमंदिर ड्रोन केस


Odisha News: ओडिशा के पुरी स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए ड्रोन को भी जब्त कर लिया है. पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 5:30 बजे श्रीमंदिर परिसर के ऊपर एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देने की सूचना पुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को मिली थी. 

सूचना मिलते ही एसपी प्रतीक सिंह के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई और सिंहद्वार थाना पुलिस को तत्काल कार्रवाई के लिए मौके पर भेजा गया. जांच के दौरान पुलिस ने माटीमंडप साही इलाके से ड्रोन को बरामद कर लिया. साथ ही ड्रोन संचालित कर रहे कोलकाता निवासी जयकृष्ण मंडल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई. ड्रोन को भी जब्त कर लिया गया है.

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जांच में जुटी पुलिस

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ड्रोन किस उद्देश्य से उड़ाया गया था और क्या इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति ली गई थी. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने की लोगों से ये अपील

पुरी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि श्रीजगन्नाथ मंदिर और उसके सुरक्षा क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है और यह कानूनन दंडनीय अपराध है. श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सुरक्षा नियमों का पालन करने तथा किसी भी प्रकार की अनधिकृत ड्रोन गतिविधि से बचने का अनुरोध किया गया है.

Tags: Odisha NewsPuri News
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