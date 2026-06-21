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Odisha: महिला ने पहले चलती ट्रेन और फिर एंबुलेंस में दिया जुड़वां बच्चे को जन्म, यात्रा के दौरान हुई थी प्रसव पीड़ा

Odisha Delivery News: महिला राउरकेला-गुनुपुर राज्यरानी एक्सप्रेस के सामान्य कोच में सफर कर रही थी. यात्रा के दौरान अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. सहयात्रियों और रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद तत्काल सहायता की व्यवस्था की गई.

By: Hasnain Alam | Published: June 21, 2026 9:17:33 PM IST

ओडिशा में महिला ने ट्रेन में दिया बच्चे को जन्म
ओडिशा में महिला ने ट्रेन में दिया बच्चे को जन्म


Odisha News: ओडिशा में एक दुर्लभ और भावनात्मक घटना सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला ने जुड़वां बच्चों को दो अलग-अलग स्थानों पर जन्म दिया. पहला शिशु ट्रेन के भीतर पैदा हुआ, जबकि दूसरे बच्चे का जन्म अस्पताल ले जाते समय एंबुलेंस में हुआ. राहत की बात यह है कि मां और दोनों नवजात पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक महिला राउरकेला-गुनुपुर राज्यरानी एक्सप्रेस के सामान्य कोच में सफर कर रही थी. यात्रा के दौरान अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. सहयात्रियों और रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद तत्काल सहायता की व्यवस्था की गई.

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ट्रेन के पहुंचने से पहले महिला ने दिया बच्चे को जन्म

रेलवे प्रशासन ने कटक स्टेशन पर आवश्यक इंतजाम किए, लेकिन ट्रेन के वहां पहुंचने से पहले ही महिला ने एक पुत्र को जन्म दे दिया. स्टेशन पहुंचने पर रेलवे सुरक्षा बल और चिकित्सा कर्मियों ने मां और नवजात को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया.

बताया जा रहा है कि महिला जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली थी. पहले बच्चे के जन्म के बाद भी प्रसव प्रक्रिया जारी रही, जिसके चलते उसे बेहतर इलाज के लिए 108 एंबुलेंस से एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया.

एंबुलेंस के भीतर ही हो गया दूसरे बच्चे का जन्म

अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में महिला को दोबारा प्रसव पीड़ा हुई और एंबुलेंस के भीतर ही दूसरे बच्चे का जन्म हो गया. इस तरह जुड़वां बच्चों का जन्म दो अलग-अलग स्थानों पर होने से यह मामला चर्चा का विषय बन गया.

चिकित्सकों के अनुसार मां और दोनों नवजात स्वस्थ हैं. उन्हें निगरानी में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. रेलवे कर्मियों, चिकित्सा दल और आपातकालीन सेवाओं की त्वरित कार्रवाई की भी सराहना की जा रही है. फिलहाल यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.

Tags: Odisha News
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