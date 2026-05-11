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Odisha Weather: अलर्ट! ओडिशा में बदला मौसम का मिजाज, इन जिलों में बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी

Odisha Weather News: मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कई जिलों में बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. 12 मई तक बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक और पुरी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

By: Hasnain Alam | Published: May 11, 2026 5:23:22 PM IST

ओडिशा वेदर अपडेट
ओडिशा वेदर अपडेट


Odisha Weather Update: ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि उत्तर आंतरिक ओडिशा के ढेंकानाल जिले के कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा हुई. मौसम विभाग के अनुसार भुवन क्षेत्र में सबसे अधिक 13 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा भंजनगर, डेराबिश, अलीपिंगल, दैतारी, बांकी, हरिचंदनपुर, पिपिली और अन्य कई इलाकों में भी वर्षा दर्ज की गई.

राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया. कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा, जबकि दक्षिण आंतरिक ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक दर्ज किया गया. राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस नुआपाड़ा में दर्ज हुआ, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस फूलबानी और नवरंगपुर में रिकॉर्ड किया गया.

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कई जिलों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी कई जिलों में बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. 12 मई तक बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी, खुर्दा, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, ढेंकानाल, क्योंझर, मयूरभंज, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.

मयूरभंज जिले के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जहां दोपहर या शाम के समय 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली गिरने की आशंका है. वहीं बालासोर, भद्रक, जाजपुर, कटक, पुरी, खुर्दा, गंजाम, सुंदरगढ़, अंगुल, ढेंकानाल और अन्य कई जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है. इन क्षेत्रों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

13 से 18 मई के बीच भी मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, रायगड़ा, कोरापुट, मलकानगिरी, गंजाम, गजपति, कालाहांडी और कंधमाल जिलों में बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है.

किसानों को सतर्क रहने की दी गई सलाह

कृषि मौसम बुलेटिन में किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. विभाग ने विशेष रूप से मयूरभंज जिले में तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी है. मछुआरों के लिए फिलहाल कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है.

भुवनेश्वर और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश या गरज-चमक की संभावना जताई गई है. शहर का अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

Tags: Odisha Newsweather news
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