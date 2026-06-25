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Odisha: पूर्व आईएएस सुजाता कार्तिकेयन ने थामा बीजेडी का दामन, ओडिशा की राजनीति में नई चर्चा शुरू, वीके पांडियन से क्या है रिश्ता?

Odisha News: पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुजाता आर. कार्तिकेयन ने अपने लंबे करियर में राज्य सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई. महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं में उनकी भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही.

By: Hasnain Alam | Published: June 25, 2026 8:51:57 PM IST

पूर्व IAS सुजाता राउत कार्तिकेयन हुईं बीजेडी में शामिल
पूर्व IAS सुजाता राउत कार्तिकेयन हुईं बीजेडी में शामिल


Odisha Politics: ओडिशा की पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुजाता आर. कार्तिकेयन ने गुरुवार को बीजू जनता दल (बीजेडी) की सदस्यता ग्रहण कर ली. पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक की मौजूदगी में उनका स्वागत किया गया. उनके राजनीतिक प्रवेश को राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है. साल 2000 बैच की ओडिशा कैडर की आईएएस अधिकारी रहीं सुजाता कार्तिकेयन ने दो दशकों से अधिक समय तक विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालीं. वह पूर्व नौकरशाह और बीजेडी के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे वी.के. पांडियन की पत्नी हैं.

प्रशासनिक सेवा के दौरान उन्होंने सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई विभागों में काम किया. अपने लंबे करियर में सुजाता ने राज्य सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई. महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं में उनकी भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही.

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मिशन शक्ति विभाग को भी कर चुकी हैं कमान

उनकी सबसे चर्चित जिम्मेदारियों में मिशन शक्ति विभाग की कमान शामिल रही. इस विभाग का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना और स्वरोजगार के अवसरों का विस्तार करना था. उनके कार्यकाल के दौरान मिशन शक्ति का दायरा तेजी से बढ़ा और यह राज्य सरकार की प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं में शामिल हो गया.

बाद में उन्होंने वित्त विभाग में भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य किया. हालांकि, 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग ने उन्हें एक गैर-जनसंपर्क विभाग में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. यह निर्णय विभिन्न शिकायतों और राजनीतिक आपत्तियों के बाद लिया गया था. उस समय विपक्षी दलों ने उनके पद और उनके पति वी.के. पांडियन की राजनीतिक भूमिका को लेकर सवाल उठाए थे.

मार्च 2025 में वीआरएस के आवेदन को मिली मंजूरी

चुनावों के बाद सुजाता कुछ समय के लिए बाल देखभाल अवकाश पर रहीं. बाद में उन्होंने पुनः सरकारी सेवा जॉइन की और वित्त विभाग में अपनी जिम्मेदारियां संभालीं. मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के आवेदन को मंजूरी दे दी. इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में उनके संभावित राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं.

हालांकि, उस समय उन्होंने अपने निर्णय को निजी कारणों से जुड़ा बताया था, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उनके सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें लगातार बनी रहीं. अब बीजेडी में उनके औपचारिक प्रवेश के साथ उन चर्चाओं पर विराम लग गया है.

दूसरी ओर, वी.के. पांडियन लंबे समय तक ओडिशा की राजनीति में प्रभावशाली व्यक्तित्व माने जाते रहे. विपक्षी दल अक्सर उन पर सरकार और पार्टी के भीतर अत्यधिक प्रभाव रखने का आरोप लगाते रहे हैं. नवीन पटनायक के संभावित उत्तराधिकार को लेकर भी समय-समय पर उनका नाम चर्चा में रहा, हालांकि, स्वयं नवीन पटनायक ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया था कि पांडियन को उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.

बीजेडी की हार के बाद पांडियन बनाई थी राजनीति से दूरी

2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेडी की हार के बाद पांडियन ने सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने की घोषणा की थी. उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि यदि उनके कारण किसी प्रकार की राजनीतिक नकारात्मकता पैदा हुई हो तो उसके लिए उन्हें खेद है. इसके बाद से वह सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों में अपेक्षाकृत कम दिखाई दिए हैं.

अब सुजाता कार्तिकेयन के बीजेडी में शामिल होने के बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरणों और संभावित भूमिकाओं को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. आने वाले समय में पार्टी उन्हें कौन-सी जिम्मेदारी सौंपती है, इस पर राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर बनी रहेगी.

Tags: Biju Janata DalOdisha News
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