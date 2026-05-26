Odisha: आईपीएल सट्टेबाजी पर ओडिशा पुलिस का बड़ा एक्शन, 18 गिरफ्तार, 36 लाख नकद बरामद, 40 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज!

Odisha News: आईपीएल-2026 के दौरान राज्यभर में चल रहे अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ ओडिशा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अलग-अलग जिलों में छापेमारी कर 36 लाख 85 हजार रुपये से अधिक नकद राशि बरामद की है, जबकि करीब 40 लाख रुपये से ज्यादा बैंक खातों में फ्रीज किए गए हैं.

पुलिस के अनुसार, पूरे राज्य में आईपीएल बेटिंग से जुड़े 4 मामले दर्ज किए गए हैं. आरोपियों के पास से 2 कार और 13 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल सट्टेबाजी के धंधे में किया जा रहा था.

पुरी में सबसे बड़ी कार्रवाई

पुरी जिले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर 25 लाख रुपये से अधिक नकद जब्त किए हैं. इसके अलावा 31 लाख रुपये से ज्यादा बैंक बैलेंस को फ्रीज किया गया है.

सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा में भी छापेमारी

सुंदरगढ़ पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़कर 6 लाख रुपये नकद और कई मोबाइल फोन जब्त किए. वहीं झारसुगुड़ा में सबसे ज्यादा 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया. यहां से 5 लाख रुपये नकद और 2 कार बरामद हुई हैं.

ब्रह्मपुर में भी की गई कार्रवाई

दक्षिण ओडिशा के ब्रह्मपुर में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

पुलिस का सख्त संदेश

ओडिशा पुलिस ने साफ कहा है कि राज्य में अवैध सट्टेबाजी और संगठित अपराध के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा. पुलिस ने लोगों से ऐसे गैरकानूनी कामों से दूर रहने की अपील की है.

बता दें कि इन दिनों आईपीएल चल रहा है और अब प्लेऑफ के मुकाबले खेले जा रहे हैं. 31 मई को आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)