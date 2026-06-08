Odhisha Crime News: प्रेमी से मिलने गई युवती आखिर कैसे पहुंच गई 2 फीट जमीन के अंदर, 21 दिन बाद हुआ खुलासा

Odisha Crime News: ओडिशा के क्योंझर (Keonjhar) जिले में जंगल से युवती का कंकाल बरामद होने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार करके खुलासा किया है कि गर्लफ्रेंड का किसी अन्य युवक से अवैध संबंधों का था, इसलिए उसकी हत्या कर दी. करीब 26 दिनों से लापता 21 वर्षीय युवती का कंकाल रविवार (08 जून, 2026) को एक आरक्षित वन क्षेत्र से बरामद किया. पुलिस ने शक के आधार पर प्रेमी को गिरफ्तार करके सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरी सच्चाई बयां कर दी. युवती की पहचान अनीता महाकुड़ (21) के रूप में हुई है, जबकि गिरफ्तार आरोपी का नाम संग्राम आल्डा बताया गया है. युवती के अचानक लापता होने पर उसकी मां प्रमिला महाकुड़ ने 14 मई को बारबिल थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सच सामने आ गया.

पुलिस पूछताछ में बता चला है कि युवती की हत्या का यह पूरा मामला बारबिल थाना क्षेत्र के भद्रसाही पंचायत अंतर्गत झाड़गांव गांव का है. अनीता और संग्राम आल्डा का काफी समय से लव अफेयर था. दोनों शादी भी करना चाहते थे. इस बीच अनीता और संग्राम के बीच तीसरे युवक की एंट्री हो गई. बताया जा रहा है कि संग्राम आल्डा ने अपनी प्रेमिका अनीता को युवक से दूरी बनाने के लिए भी कहा, लेकिन वह नहीं मानी तो हत्या की साजिश रचकर उसे मार डाला. युवती की हत्या की जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस का शक आरोपी पर गया. सख्ती से पूछताछ की तो सारा सच उगल दिया. बताया जा रहा है कि पहले बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है यह बात उसने दूसरे ब़ॉयफ्रेंड को बताई थी, लेकिन वह पहुंचा उससे पहले ही हत्या हो गई, हालांकि, इसकी पुष्टि नहीं कर रही है. दरअसल, अनीता के गायब होने से दूसरा बॉयफ्रेंड डर गया था, इसलिए वह चुप रहा.

कैसे की हत्या?

स्थानीय पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी संग्राम आल्डा को अपनी प्रेमिका के किसी अन्य युवक के साथ संबंध होने का संदेह था. इसी शक को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था. घटनाक्रम के मुताबिक, 11 मई, 2026 को संग्राम ने अपनी गर्लफ्रेंड अनीता को बातचीत के बहाने एक सुनसान स्थान पर बुलाया. वह विश्वास करके चली भी आई. यहां पर अनीता और संग्राम के बीच जमकर कहासुनी हुई. संग्राम को अनीता के गैर युवक से बातचीत करने पर एतराज था. अनीता युवक से दूरी बनाने के लिए तैयार नहीं थे. इस दौरान बहस चल ही रही थी कि गुस्साए संग्राम ने प्रेमिका अनीता पर कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस की मानें तो हत्या के बाद आरोपी संग्राम ने सबूतों को मिटाने के उद्देश्य से शव को घने जंगल में दफना दिया.

कैसे मिला कंकाल

संग्राम से पूछताछ के बाद पुलिस अनीता का शव बरामद करने में जुट गई. इस बीच गिरफ्तारी के बाद आरोपी संग्राम को घटनास्थल पर ले जाकर घटनाक्रम का पुनर्निर्माण कराया गया. आरोपी की निशानदेही पर रायडा सिद्धामठ आरक्षित वन क्षेत्र से युवती का कंकाल बरामद किया गया. इस तरह ओडिशा के क्योंझर जिले में एक युवती की गुमशुदगी का मामला हत्या की सनसनीखेज वारदात में बदल गया है.

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