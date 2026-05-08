Odisha Mob Lynching: छेड़छाड़ और सड़क हादसे के आरोप के बाद भड़की भीड़, जीआरपी कांस्टेबल की पीट-पीटकर हत्या, इलाके में तनाव

Odisha Mob Lynching News: ओडिशा के खुर्दा जिले के बलिअंता थाना क्षेत्र स्थित बेनुपुर इलाके में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां भीड़ के हमले में जीआरपी के एक कांस्टेबल की मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. मृतक की पहचान सौम्य रंजन स्वाईं के रूप में हुई है, जो पिछले करीब 12 वर्षों से कटक जीआरपी में कांस्टेबल के तौर पर कार्यरत थे.

मिली जानकारी के अनुसार, सौम्य रंजन स्वाईं अपने सहयोगी ओम प्रकाश के साथ किसी आधिकारिक कार्य से रेलवे एडीजी से मिलने जा रहे थे. इसी दौरान बेनुपुर इलाके में रास्ते में विवाद खड़ा हो गया.

दो युवतियों के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि दोनों ने रास्ते में जा रही दो युवतियों के साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया. साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि उनकी बाइक ने स्कूटी सवार दो महिलाओं को टक्कर मार दी, जिससे महिलाएं कुछ दूरी तक घिसटती चली गईं.

घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई और गुस्साई भीड़ ने दोनों को घेर लिया. आरोप है कि इसी दौरान सौम्य रंजन स्वाईं की जमकर पिटाई की गई, जिससे उनकी मौत हो गई.

मृतक के परिजनों ने क्या आरोप लगाए?

घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने सौम्य को बचाने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया.

मृतक की मां ने कहा कि उनका बेटा अपने साथी के साथ ड्यूटी संबंधी काम से जा रहा था, लेकिन लोगों ने पुलिस के सामने ही उसकी पिटाई कर दी और किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मौके पर अफरा-तफरी और भीड़ का आक्रोश देखा जा सकता है.

पुलिस कर रही है जांच

मामले पर पुलिस ने भी प्रतिक्रिया दी है. डीसीपी जगमोहन मीणा ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि दूसरी ओर से दर्ज शिकायत में मृतक और उसके साथी पर दो युवतियों के साथ रेप की कोशिश और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, दोनों युवतियां स्कूटी पर थीं, जबकि मृतक और उसका साथी दूसरी बाइक पर सवार थे. शिकायत में कहा गया है कि पहले युवतियों के साथ कथित मारपीट और अभद्रता की गई, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे.

हिरासत में लेकर पूछताछ जारी

डीसीपी ने बताया कि घटना के समय मृतक के साथ मौजूद व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस को मामले से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच जारी है.

फिलहाल यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. एक ओर भीड़ द्वारा पुलिसकर्मी की हत्या का मामला है, तो दूसरी ओर महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप भी सामने आए हैं. अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी हुई है, जिससे घटना की वास्तविक सच्चाई सामने आ सके.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)