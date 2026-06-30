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8वीं की किताब में ‘निंबूड़ा-निंबूड़ा’ गाने पर फिर मचा विवाद, ओड़िया सांस्कृतिक विरासत को प्राथमिकता देने की उठी मांग

Odisha News: कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि ओडिशा के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई पुस्तक में राज्य की समृद्ध ओड़िया लोकसंगीत, जनजातीय धरोहर या शास्त्रीय संगीत को अधिक महत्व मिलना चाहिए था.

By: Hasnain Alam | Published: June 30, 2026 4:34:15 PM IST

ओडिशा में 8वीं की किताब में 'निंबूड़ा-निंबूड़ा' गाने पर विवाद
ओडिशा में 8वीं की किताब में 'निंबूड़ा-निंबूड़ा' गाने पर विवाद


Odisha: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत तैयार की गई ओडिशा की नई स्कूली पुस्तकों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. इस बार विवाद आठवीं कक्षा की कला शिक्षा की पुस्तक ‘कृति’ में राजस्थानी लोकगीत ‘निंबूड़ा-निंबूड़ा’ को शामिल किए जाने को लेकर सामने आया है. पुस्तक के ‘मो संगीत जगत’ अध्याय में इस लोकगीत के बोल प्रकाशित किए गए हैं. यह गीत राजस्थान की पारंपरिक लोकसंस्कृति से जुड़ा है, जिसे बाद में एक हिंदी फिल्म के जरिए देशभर में व्यापक पहचान मिली. इसी अध्याय में कश्मीरी लोकधुन ‘रिंद पोश माल’ के बोल भी दिए गए हैं, जो एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म में इस्तेमाल होने के बाद अधिक चर्चित हुआ था.

इन गीतों के पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है. कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि ओडिशा के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गई पुस्तक में राज्य की समृद्ध ओड़िया लोकसंगीत, जनजातीय धरोहर या शास्त्रीय संगीत को अधिक महत्व मिलना चाहिए था. अनेक शिक्षाविदों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का मानना है कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान मिलना आवश्यक है.

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नई पुस्तकों में बड़ी संख्या में पाई गई थीं त्रुटियां

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब हाल ही में नई स्कूली पुस्तकों में बड़ी संख्या में त्रुटियां पाए जाने का मामला भी सुर्खियों में रहा था. विभिन्न पुस्तकों में तथ्यात्मक, भाषाई और संपादन संबंधी कमियों की पहचान की गई थी, जिसके बाद शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे.

इस मुद्दे पर शिक्षकों, अभिभावकों और विपक्षी दलों ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की थी. बढ़ते विवाद के बीच राज्य सरकार ने मामले की जांच कराई और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की.

चार वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया गया

जांच के बाद एससीईआरटी के चार वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया गया, जबकि कई अन्य अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गई. जांच समिति ने भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए कई सुधारात्मक सुझाव भी दिए हैं. इनमें त्रुटियों का स्थायी रिकॉर्ड रखने, समय पर संशोधित जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने तथा पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए अलग गुणवत्ता आश्वासन तंत्र विकसित करने की सिफारिश शामिल है.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे से किसी भी पाठ्यपुस्तक को प्रकाशित करने से पहले उसकी भाषा, तथ्य, चित्र और सामग्री की बहुस्तरीय समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

अब आठवीं कक्षा की पुस्तक में शामिल इन लोकगीतों को लेकर छिड़ी बहस ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम में स्थानीय सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय लोककलाओं को कितना महत्व दिया जाना चाहिए.

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट

Tags: Odisha News
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