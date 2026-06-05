भुवनेश्वर पहुंचीं कंगना रनौत, ‘एक पेड़ मां के नाम’ लगाया पौधा, फिल्म प्रीमियर में भी हुईं शामिल

Kangana Ranaut: बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत शुक्रवार को अपनी नई फिल्म भारत भाग्य विधाता के विशेष प्रदर्शन में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर पहुंचीं. राजधानी पहुंचने के बाद उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में हिस्सा लेते हुए पौधा लगाया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद कंगना ने अभियान के तहत वृक्षारोपण किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े इस अभियान में भाग लेना उनके लिए गर्व और खुशी की बात है. उन्होंने लोगों से भी प्रकृति की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की.

‘भारत भाग्य विधाता’ के प्रचार में व्यस्त कंगना

इन दिनों कंगना अपनी आगामी फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ के प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं. इसी क्रम में उनका ओडिशा दौरा भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भुवनेश्वर में आयोजित फिल्म के विशेष प्रीमियर कार्यक्रम में उनके शामिल होने का कार्यक्रम है, जहां राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के भी उपस्थित रहने की संभावना है. राजधानी में आयोजित यह कार्यक्रम सिनेमा और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिहाज से खास माना जा रहा है. फिल्म के प्रदर्शन को लेकर दर्शकों और प्रशंसकों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है.

फिल्म को लेकर बढ़ रही उत्सुकता

कंगना के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में समर्थक और फैंस पहुंचे. उनके आगमन पर लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुकता दिखाई. बताया जा रहा है कि भारत भाग्य विधाता देश, समाज और भविष्य से जुड़े विषयों पर आधारित फिल्म है. ऐसे में इसके प्रीमियर को लेकर लोगों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है.

पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी

फिल्म प्रचार के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियान में उनकी भागीदारी ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया. सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों द्वारा सामाजिक अभियानों में सहभागिता को सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है. भुवनेश्वर दौरे के दौरान कंगना की मौजूदगी ने फिल्म जगत, सामाजिक सरोकारों और जनसंपर्क के बीच संबंधों को एक बार फिर चर्चा का विषय बना दिया है.