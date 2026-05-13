Odisha Crime: मयूरभंज में सनसनीखेज वारदात, नशे में युवक ने लोहे की रॉड से दो लोगों की हत्या की, लोगों ने पकड़कर पीटा

Odisha Crime News: ओडिशा के मयूरभंज जिले से एक बेहद भयावह घटना सामने आई है. बहालदा थाना क्षेत्र के कुलुघुटू गांव में कथित तौर पर नशे की हालत में एक युवक ने लोहे की रॉड से हमला कर दो लोगों की हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बन गया. मृतकों की पहचान गोपीनाथ सरदार और बुद्धेश्वर राणा के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, दोनों बुधवार सुबह रोजाना की तरह काम पर जाने के लिए घर से निकले थे. इसी दौरान रास्ते में उन पर हमला हुआ.

पुलिस के मुताबिक घटना सुबह करीब 9 बजे की है. आरोपी की पहचान मोचाका आल्दा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह अपने घर के बाहर नशे की हालत में मौजूद था. उसी समय गोपीनाथ और बुद्धेश्वर वहां से गुजर रहे थे. आरोप है कि अचानक आरोपी ने लोहे की भारी रॉड उठाकर दोनों पर हमला कर दिया.

दोनों पर लगातार किए कई वार

जानकारी के अनुसार, आरोपी ने दोनों पर लगातार कई वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना की खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए.

गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया. इस दौरान कुछ लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी, जिससे वह घायल हो गया. सूचना मिलने के बाद बहालदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को ग्रामीणों के बीच से निकालकर हिरासत में लिया. बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पुलिस निगरानी में उसका उपचार चल रहा है.

हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में पुलिस को मृतकों और आरोपी के बीच किसी पुराने विवाद या दुश्मनी की जानकारी नहीं मिली है.

घटना के बाद गांव में भय और असुरक्षा का माहौल है. पुलिस अब आरोपी की मानसिक स्थिति, घटना के पीछे की वजह और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है.