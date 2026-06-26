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Odisha: सांप ने काटा तो महिला ने दिखाई गजब की हिम्मत, जिंदा नाग को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंची

Odisha Snake News: बुधवार शाम मनीमा नायक अपने घर पर थीं, तभी एक विषैले सांप ने उनके पैर पर काट लिया. घटना के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं खोई और किसी तरह सांप को पकड़कर सुरक्षित रूप से एक डिब्बे में बंद कर दिया.

By: Hasnain Alam | Published: June 26, 2026 5:03:18 PM IST

सांप लेकर अस्पताल पहुंची महिला
सांप लेकर अस्पताल पहुंची महिला


Odisha News: ओडिशा के मलकानगिरी जिले में एक अनोखी घटना सामने आई है, जहां सांप के काटने के बाद एक महिला ने घबराने के बजाय साहस दिखा कर सांप को पकड़ लिया. महिला ने जहरीले सांप को पकड़कर एक बिस्किट के डिब्बे में बंद किया और इलाज के लिए अस्पताल जाते समय उसे भी अपने साथ ले गई.

यह घटना मलकानगिरी जिले के मथिली ब्लॉक स्थित कुरुमपाली गांव की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम मनीमा नायक अपने घर पर थीं, तभी एक विषैले सांप ने उनके पैर पर काट लिया. घटना के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं खोई और किसी तरह सांप को पकड़कर सुरक्षित रूप से एक डिब्बे में बंद कर दिया.

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सांप वाला डिब्बा लेकर पहुंची अस्पताल

कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन तुरंत एंबुलेंस से उन्हें मथिली उप-जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. उनके साथ वह डिब्बा भी अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें जिंदा सांप बंद था.

परिवार ने क्या कहा?

परिवार का कहना था कि यदि डॉक्टर सांप की पहचान कर लेंगे, तो यह तय करने में आसानी होगी कि किस प्रकार का जहर शरीर में गया है और उसी के अनुसार उपचार किया जा सकेगा.

महिला का इलाज जारी

अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला का इलाज शुरू कर दिया है. उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. इस अनोखी घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है. अस्पताल में मौजूद लोग भी महिला के साहस और संकट की घड़ी में दिखाई गई समझदारी की सराहना करते नजर आए.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: Odisha News
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