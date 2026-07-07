Home > ओडिशा > Odisha: पहले किया अभद्र व्यवहार, फिर घर में घुसकर नाबालिग लड़की को… अब कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई ये सजा

Odisha: पहले किया अभद्र व्यवहार, फिर घर में घुसकर नाबालिग लड़की को… अब कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई ये सजा

Odisha Crime: पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर नरला थाने में हत्या के प्रयास, घर में घुसने, धमकी देने, महिला की गरिमा भंग करने और पॉक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. बाद में 14 जनवरी 2017 को मामले की जांच ओडिशा क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी.

By: Hasnain Alam | Published: July 7, 2026 10:17:15 PM IST

ओडिशा नाबिलग लड़की हत्याकांड
ओडिशा नाबिलग लड़की हत्याकांड


Odisha News: ओडिशा में करीब नौ वर्ष पुराने नाबालिग लड़की की जिंदा जलाकर हत्या के चर्चित मामले में विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले की जांच ओडिशा क्राइम ब्रांच (CID-CB) ने की थी. अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है और पीड़िता के माता-पिता को मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

यह मामला वर्ष 2017 में कालाहांडी जिले के नरला थाना क्षेत्र का है. जांच के अनुसार, 11 जनवरी 2017 को 15 वर्षीय किशोरी के साथ मुख्य आरोपी तुमेश्वर दास उर्फ बुलू और कानून से संघर्षरत एक किशोर (CCL) ने कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया था. जब पीड़िता के परिजनों ने इसका विरोध किया, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई.

You Might Be Interested In

मिट्टी का तेल डालकर लगा दी थी आग

उसी दिन शाम करीब छह बजे, आरोप है कि दोनों आरोपी पीड़िता के माता-पिता की गैरमौजूदगी में उसके घर में घुस गए. वहां उन्होंने किशोरी का मुंह बंद कर उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी. गंभीर रूप से झुलसी पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवार को गांव छोड़ने की धमकी दिए जाने का भी आरोप सामने आया.

पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर नरला थाने में हत्या के प्रयास, घर में घुसने, धमकी देने, महिला की गरिमा भंग करने और पॉक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. बाद में 14 जनवरी 2017 को मामले की जांच ओडिशा क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई.

छह लोगों के खिलाफ दाखिल हुआ था आरोपपत्र

क्राइम ब्रांच ने विस्तृत जांच के दौरान घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और वैज्ञानिक तरीकों से मामले की पड़ताल की. जांच पूरी होने के बाद मुख्य आरोपी, कानून से संघर्षरत किशोर सहित कुल छह लोगों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया.

सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को महत्वपूर्ण मानते हुए मुख्य आरोपी तुमेश्वर दास उर्फ बुलू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी करार दिया.

घर में घुसने की सजा अलग से सुनाई गई

अदालत ने उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा घर में अवैध रूप से प्रवेश करने के अपराध में भी अलग से सजा सुनाई गई है. अदालत ने कुल 1.10 लाख रुपये की राशि पीड़िता के माता-पिता को मुआवजे के रूप में देने का निर्देश भी दिया है.

ओडिशा क्राइम ब्रांच ने इस फैसले को निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच का परिणाम बताया है. एजेंसी का कहना है कि इस निर्णय से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वालों को कड़ा संदेश जाएगा कि ऐसे मामलों में कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा और दोषियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत दंडित किया जाएगा.

Tags: Odisha News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फायदे ही नहीं नुकसान भी दे सकता है कड़वा करेला

July 7, 2026

कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं मच्छर?

July 7, 2026

नोएडा और गुड़गांव में सस्ता फर्नीचर कहां मिलता है?

July 7, 2026

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के 6 चर्चित डायलॉग्स

July 7, 2026

कैलाश खेर के 6 चर्चित गाने

July 7, 2026

मानसून में जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं...

July 7, 2026
Odisha: पहले किया अभद्र व्यवहार, फिर घर में घुसकर नाबालिग लड़की को… अब कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई ये सजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Odisha: पहले किया अभद्र व्यवहार, फिर घर में घुसकर नाबालिग लड़की को… अब कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई ये सजा
Odisha: पहले किया अभद्र व्यवहार, फिर घर में घुसकर नाबालिग लड़की को… अब कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई ये सजा
Odisha: पहले किया अभद्र व्यवहार, फिर घर में घुसकर नाबालिग लड़की को… अब कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई ये सजा
Odisha: पहले किया अभद्र व्यवहार, फिर घर में घुसकर नाबालिग लड़की को… अब कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई ये सजा