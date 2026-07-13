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Odisha: गांव तक नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस, फिर गर्भवती महिला को ट्रैक्टर से ले जा रहे थे परिजन, रास्ते में दिया बच्ची को जन्म

Kalahandi News: रविवार को महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिजनों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी. हालांकि, गांव तक पक्की और मोटर योग्य सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस डाबिरिघाटी नहीं पहुंच सकी. एम्बुलेंस को गांव से करीब सात किलोमीटर दूर चाचरागुड़ा में ही रुकना पड़ा.

By: Hasnain Alam | Published: July 13, 2026 7:52:08 PM IST

महिला ने ट्रैक्टर पर दिया बच्चे को जन्म
महिला ने ट्रैक्टर पर दिया बच्चे को जन्म


Odisha News: ओडिशा के कालाहांडी जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की हकीकत को एक बार फिर उजागर कर दिया है. जयपटना ब्लॉक के डाबिरिघाटी गांव में सड़क नहीं होने के कारण प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती महिला को ट्रैक्टर से अस्पताल ले जाया जा रहा था. लेकिन, अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने रास्ते में ट्रैक्टर पर एक बच्ची को जन्म दे दिया.

जानकारी के अनुसार, रविवार को महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिजनों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी. हालांकि, गांव तक पक्की और मोटर योग्य सड़क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस डाबिरिघाटी नहीं पहुंच सकी. एम्बुलेंस को गांव से करीब सात किलोमीटर दूर चाचरागुड़ा में ही रुकना पड़ा.

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महिला ने ट्रैक्टर पर बच्ची को दिया जन्म

इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने मिलकर एक ट्रैक्टर की व्यवस्था की और महिला को उसी के जरिए एम्बुलेंस तक ले जाने का प्रयास किया. लेकिन, उबड़-खाबड़ रास्ते और लंबी दूरी के बीच प्रसव पीड़ा बढ़ गई. अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने ट्रैक्टर पर एक बच्ची को जन्म दे दिया.

बच्ची के जन्म के बाद मां और नवजात को चाचरागुड़ा से एम्बुलेंस के जरिए नवरंगपुर जिले के मैदालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए नवरंगपुर जिला मुख्यालय अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों के अनुसार, मां और नवजात दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है.

ग्रामीणों में भारी नाराजगी 

घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी है. उनका कहना है कि डाबिरिघाटी गांव तक सड़क बनाने की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. बरसात के मौसम में स्थिति और भी खराब हो जाती है, जिससे मरीजों, गर्भवती महिलाओं और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि आज भी कई ग्रामीण इलाकों में सड़क जैसी बुनियादी सुविधा का अभाव लोगों के लिए गंभीर संकट बन रहा है. समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से कई बार मरीजों की जान जोखिम में पड़ जाती है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गांव तक जल्द पक्की सड़क बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की मांग की है.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: Kalahandi NewsOdisha News
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