Odisha: 108 एंबुलेंस रास्ते में हुई खराब, इलाज में देरी से बच्ची की मौत की आरोप, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

Odisha News: ओडिशा के कालाहांडी जिले में एक दर्दनाक घटना ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाई जा रही 11 वर्षीय बच्ची की रास्ते में मौत हो गई. आरोप है कि जिस 108 एंबुलेंस से उसे ले जाया जा रहा था, वह बीच रास्ते में खराब हो गई, जिससे इलाज में देरी हुई.

जानकारी के अनुसार, नरला ब्लॉक के तुलापाड़ा गांव निवासी रिया नायक पिछले दो महीनों से पेट दर्द की समस्या से जूझ रही थी. तबीयत बिगड़ने पर उसे नरला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भवानीपटना जिला मुख्यालय अस्पताल रेफर कर दिया.

एंबुलेंस का हो गया टायर पंचर

परिजन और स्वास्थ्यकर्मी 108 एंबुलेंस के जरिए बच्ची को जिला अस्पताल ले जा रहे थे. रास्ते में गोहिरापदार रेलवे क्रॉसिंग के पास एंबुलेंस का टायर पंचर हो गया. बताया गया कि वाहन में मौजूद स्टेपनी भी उपयोग के योग्य नहीं थी, जिसके कारण एंबुलेंस को तुरंत आगे नहीं बढ़ाया जा सका.

सूत्रों के मुताबिक, वैकल्पिक एंबुलेंस पहुंचने में काफी समय लग जाने की आरोप है. इस दौरान बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती रही. बाद में दूसरी 108 एंबुलेंस से उसे भवानीपटना अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने एंबुलेंस सेवा के रखरखाव पर गंभीर सवाल उठाए. उनका आरोप है कि यदि वाहन तकनीकी रूप से पूरी तरह ठीक होता या समय रहते दूसरी एंबुलेंस उपलब्ध करा दी जाती, तो बच्ची की जान बचाई जा सकती थी. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

इस घटना के बाद राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन, एंबुलेंस के नियमित रखरखाव और समयबद्ध चिकित्सा सहायता की व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि 108 जैसी महत्वपूर्ण सेवा के वाहनों की नियमित तकनीकी जांच और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुखद घटनाओं से बचा जा सके.

(ओडिशा से अक्षय महाराणाा की रिपोर्ट)