Odisha: झारसुगुड़ा में शव वाहन न मिलने पर बाइक से महिला का पार्थिव शरीर ले गया परिवार; जांच के निर्देश, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

Odisha News: ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले से सामने आई एक घटना ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कथित तौर पर शव वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण एक परिवार को अपनी महिला सदस्य का पार्थिव शरीर मोटरसाइकिल पर रखकर गांव ले जाना पड़ा. घटना की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

जानकारी के अनुसार, भातालिदा पंचायत के उडियापाली गांव की निवासी यमुना छत्रिया का रविवार सुबह अचानक निधन हो गया. परिजन उन्हें मुंद्राजोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे. महिला की मृत्यु के बाद परिवार ने शव को घर ले जाने के लिए अस्पताल से वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें तत्काल कोई शव वाहन नहीं मिल सका.

शव वाहन उपलब्ध कराने की मांग

परिजनों का आरोप है कि काफी प्रयास के बावजूद जब परिवहन की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो मजबूरी में उन्होंने महिला के पार्थिव शरीर को मोटरसाइकिल पर रखकर गांव तक पहुंचाया. इस घटना का दृश्य देखकर आसपास मौजूद लोग भी भावुक हो गए. मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई और ग्रामीणों ने अस्पताल में स्थायी शव वाहन उपलब्ध कराने की मांग उठाई.

इस संबंध में झारसुगुड़ा के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी (सीडीएमओ) डॉ. शक्ति प्रकाश पाढ़ी ने कहा कि यह अचानक हुई मृत्यु का मामला था. उनके अनुसार, अस्पताल के चिकित्सक ने पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी थी, लेकिन मृतका के परिजनों ने इसे स्वीकार नहीं किया. परिवार ने लिखित सहमति पत्र देने के बाद शव अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया.

सीडीएमओ ने जांच कराने की कही बात

सीडीएमओ ने बताया कि वह स्वयं मुंद्राजोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे और पूरे घटनाक्रम की जांच कराएंगे. यदि जांच के दौरान किसी कर्मचारी या अधिकारी की लापरवाही सामने आती है, तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन सुविधाओं की उपलब्धता पर बहस छेड़ दी है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाज के साथ-साथ मृत्यु के बाद सम्मानजनक अंतिम व्यवस्था सुनिश्चित करना भी स्वास्थ्य तंत्र की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शव वाहन जैसी आवश्यक सुविधाएं स्थायी रूप से उपलब्ध कराई जाएं, ताकि भविष्य में किसी परिवार को ऐसी परिस्थिति का सामना न करना पड़े.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)