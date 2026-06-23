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Odisha Crime: जाजपुर में फिल्मी अंदाज में बाइक से पीछा, फिर तीन युवकों पर फायरिंग, हमलावर CCTV में कैद

Jajpur Crime: तीन युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे. इसी दौरान दूसरी बाइक पर आए कुछ लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. सूत्रों के अनुसार पीछा करने के दौरान हमलावरों ने युवकों को निशाना बनाकर गोली चलाई.

By: Hasnain Alam | Published: June 23, 2026 11:15:18 PM IST

जाजपुर फायरिंग वायरल वीडियो
जाजपुर फायरिंग वायरल वीडियो


Odisha Crime News: ओडिशा के जाजपुर जिले में दिनदहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. कोरेई थाना क्षेत्र के पूर्वकोट इलाके में बाइक सवार कुछ बदमाशों द्वारा तीन युवकों का पीछा कर उन पर फायरिंग किए जाने की सूचना मिली है. हालांकि, इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

जानकारी के अनुसार, तीन युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहे थे. इसी दौरान दूसरी बाइक पर आए कुछ लोगों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. सूत्रों के अनुसार, पीछा करने के दौरान हमलावरों ने युवकों को निशाना बनाकर गोली चलाई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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हमलावरों से बचकर निकलने में सफल रहे युवक

घटना के दौरान तीनों युवक किसी तरह हमलावरों से बचकर निकलने में सफल रहे. फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए और मौके पर भीड़ जमा हो गई.

सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने मौके से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिनमें एक खाली कारतूस भी शामिल है. घटना से जुड़ी एक मोटरसाइकिल को भी जांच के लिए कब्जे में लिया गया है.

आरोपियों की तलाश के लिए चलाया जा रहा है अभियान

इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में संदिग्धों की गतिविधियां दिखाई देने की बात कही जा रही हैं. पुलिस वीडियो की जांच कर हमलावरों की पहचान और उनकी गतिविधियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और आरोपियों की तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है. साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना के पीछे क्या कारण था और क्या किसी पुरानी रंजिश का इससे संबंध है.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: crime newshome-hero-pos-4jajpur newsOdisha News
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