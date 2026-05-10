Home > ओडिशा > Odisha: अब नहीं डुग-डुग की आवाज! 100 से ज्यादा बाइक जब्त, रोड रोलर से कुचले गए तेज आवाज वाले साइलेंसर

Odisha: अब नहीं डुग-डुग की आवाज! 100 से ज्यादा बाइक जब्त, रोड रोलर से कुचले गए तेज आवाज वाले साइलेंसर

Odisha Latest News: पुलिस के अनुसार, बड़ी संख्या में युवाओं द्वारा बुलेट और अन्य मोटरसाइकिलों में अवैध हाई डेसीबल साइलेंसर लगाए जा रहे थे. इन साइलेंसरों से निकलने वाली तेज और धमाकेदार आवाज से आम लोग परेशान हो रहे थे.

By: Hasnain Alam | Published: May 10, 2026 1:09:27 PM IST

मॉडिफाइड साइलेंसर पर चला रोलर
मॉडिफाइड साइलेंसर पर चला रोलर


Odisha News: ओडिशा के जयपुर शहर में पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले बाइक चालकों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए करीब 100 मोटरसाइकिलों को जब्त किया और उनके अवैध साइलेंसर नष्ट कर दिए. तीन दिन तक चले इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने तेज आवाज और सड़क पर उपद्रव फैलाने वाले बाइक चालकों पर सख्त कार्रवाई की.

यह अभियान कोरापुट जिले के पुलिस अधीक्षक रोहित वर्मा के निर्देश पर चलाया गया. पूरे ऑपरेशन की निगरानी जयपुर सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी अर्चिता मित्तल ने की. इस दौरान जयपुर टाउन पुलिस की टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया.

You Might Be Interested In

आवाजों से परेशान हो रहे थे लोग

पुलिस के अनुसार, बड़ी संख्या में युवाओं द्वारा बुलेट और अन्य मोटरसाइकिलों में अवैध हाई डेसीबल साइलेंसर लगाए जा रहे थे. इन साइलेंसरों से निकलने वाली तेज और धमाकेदार आवाज से आम लोग परेशान हो रहे थे. खासकर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों ने लगातार शिकायतें की थीं.

एसडीपीओ अर्चिता मित्तल ने बताया कि अभियान के दौरान लगभग 100 मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों को रोका गया. इनमें से करीब 85 बुलेट मोटरसाइकिलों को जब्त कर थाना लाया गया. इसके बाद बाइक मालिकों से अवैध साइलेंसर हटवाकर दोबारा ओरिजिनल साइलेंसर लगवाए गए.

10,000 रुपये तक का काटा गया चालान

बाइक वापस करने से पहले चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया गया.  नियम तोड़ने वालों पर 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का चालान काटा गया. उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग जुर्माना लगाया गया.

कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए मॉडिफाइड साइलेंसरों को जयपुर टाउन थाना परिसर में रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिया गया. यह कार्रवाई इलाके में चर्चा का विषय बनी रही.

एसडीपीओ अर्चिता मित्तल ने बताया कि पुलिस को वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों और अभिभावकों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ युवक शराब पीकर तेज आवाज वाली बाइकों से सड़क पर आतंक मचा रहे हैं. इससे न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा था, बल्कि सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ता जा रहा था.

मॉडिफिकेशन सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

उन्होंने कहा कि कई युवक जानबूझकर बाइक के साइलेंसर में बदलाव कर उसे ज्यादा आवाज वाला बना रहे थे, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही थी. पुलिस का मानना है कि इस तरह के मॉडिफिकेशन सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हैं और इससे लोगों की शांति भंग होती है.

इस अभियान में टाउन थाना प्रभारी भी मौजूद रहे. पुलिस प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसे विशेष अभियान जारी रहेंगे. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना, वाहन जब्ती और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अब स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान भी चलाएगी, ताकि युवाओं को अवैध बाइक मॉडिफिकेशन और तेज आवाज वाले साइलेंसर के नुकसान के बारे में जानकारी दी जा सके. प्रशासन का कहना है कि सड़क सुरक्षा और लोगों की शांति बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: Odisha News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या कभी चखे हैं दुनिया के सबसे महंगे फल!

May 10, 2026

घर की बालकनी में उगाएं ये फ्रेश सब्जियां

May 10, 2026

पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाएं?

May 10, 2026

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

May 10, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

May 10, 2026

घर बैठे पता लगाएं शहद असली है या नकली

May 9, 2026
Odisha: अब नहीं डुग-डुग की आवाज! 100 से ज्यादा बाइक जब्त, रोड रोलर से कुचले गए तेज आवाज वाले साइलेंसर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Odisha: अब नहीं डुग-डुग की आवाज! 100 से ज्यादा बाइक जब्त, रोड रोलर से कुचले गए तेज आवाज वाले साइलेंसर
Odisha: अब नहीं डुग-डुग की आवाज! 100 से ज्यादा बाइक जब्त, रोड रोलर से कुचले गए तेज आवाज वाले साइलेंसर
Odisha: अब नहीं डुग-डुग की आवाज! 100 से ज्यादा बाइक जब्त, रोड रोलर से कुचले गए तेज आवाज वाले साइलेंसर
Odisha: अब नहीं डुग-डुग की आवाज! 100 से ज्यादा बाइक जब्त, रोड रोलर से कुचले गए तेज आवाज वाले साइलेंसर