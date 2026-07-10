Home > ओडिशा > Jagannath Mandir: 1951 की लीज पर राजस्व बोर्ड का बड़ा फैसला, अब श्रीजगन्नाथ के नाम दर्ज होगी विवादित जमीन

Jagannath Mandir: 1951 की लीज पर राजस्व बोर्ड का बड़ा फैसला, अब श्रीजगन्नाथ के नाम दर्ज होगी विवादित जमीन

Odisha Jagannath Mandir Case: राजस्व बोर्ड ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जिस उद्देश्य से भूमि लीज पर दी गई थी, उसके अनुरूप वहां कोई औद्योगिक इकाई स्थापित होने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है. साथ ही यह भी साबित नहीं हो सका कि मंदिर को इस लीज से कोई आर्थिक लाभ मिला.

By: Hasnain Alam | Published: July 10, 2026 8:26:25 PM IST

ओडिशा जगन्नाथ मंदिर भूमि मामला
ओडिशा जगन्नाथ मंदिर भूमि मामला


Odisha Jagannath Mandir: भगवान श्रीजगन्नाथ की भूमि से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद में ओडिशा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. 33 पृष्ठों के विस्तृत आदेश में बोर्ड ने वर्ष 1951 में दी गई दीर्घकालिक लीज की वैधता पर सवाल उठाते हुए जतनी तहसीलदार को विवादित भूमि के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (RoR) में संशोधन करने का निर्देश दिया है. आदेश के अनुसार, संबंधित भूमि को अब “श्रीजगन्नाथ महाप्रभु बीजे, पुरी” के नाम, श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से, दर्ज किया जाएगा.

राजस्व बोर्ड के सदस्य सत्यव्रत साहू ने दो पुनरीक्षण याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. मामला खुर्दा जिले के जतनी तहसील अंतर्गत कुदियारी मौजा स्थित एकहराजत महल की भूमि से जुड़ा था. मंदिर प्रशासन ने दावा किया था कि वर्ष 1951 में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से दी गई दीर्घकालिक लीज कानून के अनुरूप नहीं थी. इसी लीज के आधार पर बाद में वर्ष 1965 के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में निजी व्यक्तियों और एक कंपनी के नाम दर्ज कर दिए गए थे.

You Might Be Interested In

वर्तमान में खाली पड़ी हुई है विवादित भूमि

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि उस समय लागू ओडिशा हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1939 की धारा 58 के अनुसार किसी धार्मिक संस्था की अचल संपत्ति को पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए लीज पर देने से पहले एंडोमेंट्स कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य थी. हालांकि, मामले में संबंधित पक्ष इस तरह की अनुमति का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल लीज डीड का पंजीकरण होने से वह स्वतः वैध नहीं हो जाती.

बोर्ड ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जिस उद्देश्य से भूमि लीज पर दी गई थी, उसके अनुरूप वहां कोई औद्योगिक इकाई स्थापित होने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है. साथ ही यह भी साबित नहीं हो सका कि मंदिर को इस लीज से कोई आर्थिक लाभ मिला. जतनी तहसीलदार की हालिया निरीक्षण रिपोर्ट में भी बताया गया कि विवादित भूमि वर्तमान में खाली पड़ी हुई है.

RoR केवल कब्जे का प्रारंभिक प्रमाण

फैसले में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की कानूनी स्थिति पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई. न्यायालय ने कहा कि RoR केवल कब्जे का प्रारंभिक प्रमाण होता है, यह स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करता. यदि किसी अवैध लेन-देन के आधार पर रिकॉर्ड तैयार किया गया हो तो पुनरीक्षण प्राधिकारी उसे संशोधित कर सकता है.

राजस्व बोर्ड ने अपने आदेश में श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति बनाम सिद्ध मठ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया. अदालत ने कहा कि मंदिर संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए विशेष कानूनी प्रावधान सर्वोपरि हैं और उनके उल्लंघन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वैध अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता.

विवादित भूमि को किस नाम से दर्ज करने का आदेश

सभी तथ्यों और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद बोर्ड ने वर्ष 1965 में तैयार किए गए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण माना और जतनी तहसीलदार को निर्देश दिया कि विवादित भूमि को “अनाबादी–पुरातन पतिता” श्रेणी में “श्रीजगन्नाथ महाप्रभु बीजे, पुरी” के नाम दर्ज किया जाए.

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला मंदिरों और अन्य धार्मिक संस्थानों की अचल संपत्तियों से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा. इससे भविष्य में ऐसे विवादों के समाधान के लिए स्पष्ट कानूनी आधार मिलेगा.

श्रीजगन्नाथ महाप्रभु लैंड सेल का गठन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार भगवान श्रीजगन्नाथ की अचल संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी उद्देश्य से विभाग ने श्रीजगन्नाथ महाप्रभु लैंड सेल का गठन किया है, जो राज्यभर में भगवान जगन्नाथ के नाम दर्ज भूमि की पहचान, संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन का कार्य कर रहा है.

मामले में मंदिर प्रबंध समिति की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अंबिका प्रसाद मिश्रा ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय भगवान श्रीजगन्नाथ की संपत्तियों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन भविष्य में भी मंदिर की भूमि की सुरक्षा और अवैध कब्जों को हटाने के लिए सभी आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाता रहेगा. श्रद्धालुओं और भगवान जगन्नाथ के अनुयायियों ने भी इस फैसले का व्यापक स्वागत किया है.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: Jagannath MandirOdisha News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाने के नुकसान

July 10, 2026

10 जुलाई को रिलीज हुई फिल्में

July 10, 2026

फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए कैसी होनी चाहिए डाइट?

July 10, 2026

डाइट में शामिल करें ये फ्रूट, प्रोटीन की कमी करेंगे...

July 10, 2026

आलोक नाथ के 6 आइकॉनिक बाबूजी के किरदार

July 10, 2026

‘धमाल 4’ के स्टारकास्ट की फीस

July 10, 2026
Jagannath Mandir: 1951 की लीज पर राजस्व बोर्ड का बड़ा फैसला, अब श्रीजगन्नाथ के नाम दर्ज होगी विवादित जमीन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jagannath Mandir: 1951 की लीज पर राजस्व बोर्ड का बड़ा फैसला, अब श्रीजगन्नाथ के नाम दर्ज होगी विवादित जमीन
Jagannath Mandir: 1951 की लीज पर राजस्व बोर्ड का बड़ा फैसला, अब श्रीजगन्नाथ के नाम दर्ज होगी विवादित जमीन
Jagannath Mandir: 1951 की लीज पर राजस्व बोर्ड का बड़ा फैसला, अब श्रीजगन्नाथ के नाम दर्ज होगी विवादित जमीन
Jagannath Mandir: 1951 की लीज पर राजस्व बोर्ड का बड़ा फैसला, अब श्रीजगन्नाथ के नाम दर्ज होगी विवादित जमीन