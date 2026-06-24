ओडिशा में IPL सट्टेबाजी रैकेट का खुलासा, 76 लाख से ज्यादा रकम फ्रीज; मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Odisha News: ओडिशा पुलिस ने आईपीएल 2026 सीजन के दौरान अवैध ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी सिंडिकेट के खिलाफ एक बड़ा राज्यव्यापी अभियान चलाकर ₹76 लाख से अधिक की रकम जब्त और फ्रीज की है. इस बड़ी कार्रवाई के तहत पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे नेटवर्क के मुख्य मास्टरमाइंड्स को भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है.

अधिकारियों के अनुसार, गिरोह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के जरिए सट्टा संचालित कर रहा था. मामले में कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन और बैंकिंग दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं. पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है. और वित्तीय लेनदेन की गहन जांच की जा रही है.

मुख्य कार्रवाई और वित्तीय जब्तीकुल बरामदगी

पुलिस ने अभियान के दौरान कुल ₹76,27,811 (₹76 लाख से अधिक) की संपत्ति पर कार्रवाई की.

नकद राशि जब्त

विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर ₹36,85,200 नकद बरामद किए गए.

बैंक खाते फ्रीज

सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े अलग-अलग बैंक खातों में जमा ₹39,42,611 की राशि को फ्रीज कराया गया.

अन्य सामान

आरोपियों के पास से 2 लग्जरी कारें और 13 स्मार्टफोन भी बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल सट्टेबाजी के लेन-देन में हो रहा था.

पुरी (Puri) जिले में सबसे बड़ी कामयाबी

इस पूरे राज्यव्यापी अभियान में सबसे बड़ी सफलता पुरी जिले की साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और स्पेशल टीम को मिली. पुरी पुलिस ने 4 मुख्य आरोपियों को दबोचा, जो इस नेटवर्क के अहम हिस्से थे. अकेले पुरी से ₹25.35 लाख नकद बरामद हुए और 10 बैंक खातों में ₹31.81 लाख की राशि फ्रीज की गई. हालिया जांच के सिलसिले में पुरी पुलिस ने गंजाम के बरहमपुर से इस गिरोह के एक मुख्य सरगना (मास्टरमाइंड) कृष्ण प्रसाद त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बैंक खातों और ठिकानों से लाखों का लेन-देन मिला है.

गिरोह का काम करने का तरीका

डिजिटल प्लेटफॉर्म: यह गिरोह रेंटेड हाउस (किराए के मकानों) से लैपटॉप, कई स्मार्टफोन और अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के जरिए पूरा सिंडिकेट चला रहा था.

लाइव ट्रेंड मॉनिटरिंग: आरोपी मैच के दौरान लाइव स्कोर्स और सट्टेबाजी के पब्लिक ट्रेंड्स पर नजर रखते थे और कमिशन आधारित स्ट्रक्चर पर लोगों से अवैध दांव लगवाते थे.

फर्जी बैंक खाते: पुलिस जांच में सामने आया कि सट्टे के पैसों की हेराफेरी के लिए बेनामी या दूसरों के नाम पर खोले गए ‘म्यूल बैंक अकाउंट्स’ का इस्तेमाल किया जा रहा था.

सट्टेबाजी करने पर कानूनी धारा

सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 (Public Gambling Act, 1867)

यह ब्रिटिश काल का एक केंद्रीय कानून है जो सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने या जुआ घर (Gambling House) चलाने पर रोक लगाता है.