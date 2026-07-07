Odisha: क्या पेड़ पर फंस गया था या फिर… गंजाम में संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला तेंदुए का शव, वन विभाग ने शुरू की जांच

Odisha News: ओडिशा के गंजाम जिले के कबीसूर्यनगर क्षेत्र में मंगलवार को एक तेंदुए का शव पेड़ से लटका मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. जरडा चौक के पास नीम के पेड़ पर मृत तेंदुए को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए.मसूत्रों के अनुसार, सुबह लोगों की नजर पेड़ पर लटके तेंदुए पर पड़ी. सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के क्षेत्र से जरूरी साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की.

मामले को रहस्यमय बनाने वाली बात यह है कि तेंदुए के शव के पास एक भारी पत्थर भी बंधा हुआ मिला. इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि पत्थर वहां किस तरह पहुंचा और उसका इस घटना से क्या संबंध है. जांच अधिकारी इस पहलू की भी पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं शव को लटकाने के लिए पत्थर का उपयोग तो नहीं किया गया या इसके पीछे कोई अन्य कारण है.

मौत की वजह स्पष्ट नहीं

फिलहाल तेंदुए की मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. वन विभाग सभी संभावनाओं पर जांच कर रहा है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि तेंदुए की मौत किसी दुर्घटना के कारण हुई, वह पेड़ पर फंस गया था, या फिर उसकी मौत कहीं और होने के बाद शव को यहां लाकर लटकाया गया.

मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि चिकित्सकीय परीक्षण और जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही घटना की सही तस्वीर सामने आएगी.

हर पहलू की बारीकी से की जा रही जांच

सूत्रों के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है. यदि जांच में किसी प्रकार की मानव संलिप्तता या वन्यजीव अपराध के संकेत मिलते हैं, तो संबंधित कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है. अब सभी की निगाहें वन विभाग की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे तेंदुए की मौत के वास्तविक कारण का खुलासा हो सके.