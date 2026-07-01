ओडिशा में KG से PG तक मुफ्त शिक्षा, कैबिनेट ने ‘ज्ञानोदय’ योजना को दी मंजूरी, 32 लाख से अधिक छात्रों को मिलेगा लाभ

Odisha: ओडिशा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य के विद्यार्थियों के लिए ‘ज्ञानोदय – शिक्षा से समृद्धि’ योजना को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की 43वीं बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना को स्वीकृति दी गई. इसके तहत राज्य के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को केजी (किंडरगार्टन) से लेकर पीजी (स्नातकोत्तर) तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी.

कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी के कारण राज्य का कोई भी छात्र-छात्रा अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े. उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और सरकार इस अधिकार को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी. योजना के अंतर्गत विद्यालय एवं जनशिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों की नामांकन (एडमिशन) फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी.

राज्य में पहले से ही केजी से कक्षा 8 तक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध है. नई योजना लागू होने के बाद अब कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक भी विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा. इस प्रकार सरकार ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने के अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है.

योजना का लाभ सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ सरकारी विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों तथा सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में नियमित स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को मिलेगा.

योजना किन पाठ्यक्रमों पर नहीं होगी लागू?

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना सेल्फ-फाइनेंसिंग पाठ्यक्रमों, निजी गैर-अनुदानित शिक्षण संस्थानों, पीपीपी मॉडल के संस्थानों तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगी. इन श्रेणियों के विद्यार्थी इस योजना के दायरे में शामिल नहीं होंगे.

सरकार का मानना है कि इस पहल से विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी. शिक्षा पर होने वाला आर्थिक बोझ कम होने से अधिक विद्यार्थी स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश ले सकेंगे. साथ ही ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी और उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान होगी. सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य छात्र केवल आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे.

इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने पहले वित्तीय वर्ष में 895.57 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी है. वहीं अगले पांच वर्षों में कुल 5,467.55 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है. इसे राज्य के शिक्षा क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक माना जा रहा है.

32 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे लाभान्वित

सरकार के अनुसार, इस योजना से हर वर्ष 32 लाख से अधिक विद्यार्थी सीधे लाभान्वित होंगे. इससे न केवल लाखों परिवारों का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि राज्य में शिक्षा का स्तर बेहतर करने और उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, ओडिशा विजन-2036 और ओडिशा विजन-2047 के लक्ष्यों के अनुरूप है. सरकार शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक विकास का सबसे मजबूत माध्यम मानते हुए इसे अधिक समावेशी, सुलभ और समान अवसरों वाला बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.

यह सिर्फ फीस माफी की योजना नहीं- मुख्यमंत्री

उन्होंने कहा कि ‘ज्ञानोदय – शिक्षा से समृद्धि’ केवल फीस माफी की योजना नहीं है, बल्कि यह राज्य के प्रत्येक बच्चे और युवा को समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक व्यापक सामाजिक पहल है. यह योजना विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी और भविष्य में ओडिशा को ज्ञान, कौशल और मानव संसाधन के क्षेत्र में अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

राज्य सरकार का विश्वास है कि इस निर्णय से शिक्षा का दायरा और मजबूत होगा, सामाजिक असमानता कम होगी तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग पहले की तुलना में अधिक आसान और सुलभ बन सकेगा.