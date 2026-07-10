Odisha: नाबालिग लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें, यौन शोषण और फिर सोशल मीडिया पर… अब पॉक्सो मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

Odisha News: महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में कटक पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है. बांकी थाना क्षेत्र में दर्ज एक पॉक्सो (POCSO) मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

मामला बांकी थाना कांड संख्या 314/2022 से जुड़ा है. इस मामले की सुनवाई कटक स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष पॉक्सो अदालत में हुई. अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान पर विचार करने के बाद बल्या उर्फ चित्तरंजन राउत (26) को दोषी ठहराया.

लंबे समय तक यौन शोषण का आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने दो नाबालिग पीड़िताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें अपने पास रखीं और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक उनका यौन शोषण किया. आरोप है कि बाद में आरोपी ने उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी साझा कर दिया, जिससे पीड़िताओं को मानसिक और सामाजिक रूप से गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा.

घटना सामने आने के बाद 28 सितंबर 2022 को बांकी थाने में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की और डिजिटल साक्ष्यों के साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण एकत्र किए. जांच पूरी होने के बाद निर्धारित अवधि में अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया.

मामले की जांच निरीक्षक सौम्येंदु शेखर त्रिपाठी ने की, जबकि अदालत में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक (POCSO) कृष्ण चंद्र महापात्र ने किया.

20 हजार रुपये के जुर्माना भी लगाया

सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

इसके अलावा अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(n) के तहत भी दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. दोनों सजाएं अदालत के आदेश के अनुसार लागू होंगी.

पुलिस अधिकारियों का क्या है कहना?

कटक पुलिस ने इस फैसले को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई का उदाहरण बताया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में वैज्ञानिक जांच, मजबूत साक्ष्य और समयबद्ध कानूनी प्रक्रिया के जरिए पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने का प्रयास लगातार जारी है.

पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग या सोशल मीडिया के माध्यम से शोषण जैसी घटना सामने आती है, तो बिना देरी किए इसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि समय रहते कानूनी कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाया जा सके.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)