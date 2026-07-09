Odisha: ‘पिता ने बुलाया है’ कहकर छात्रा को गांव से दूर ले गया युवक, फिर कपड़े फाड़ने… अब आरोपी को कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा

Odisha Crime: ओडिशा के कटक जिले में नाबालिगों के खिलाफ अपराध के एक मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है. टांगी थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज इस मामले में आरोपी पर एक स्कूली छात्रा को झांसा देकर अपने साथ ले जाने, उसके साथ मारपीट करने, छेड़छाड़ का प्रयास करने और उसके गहने व नकदी छीनने का आरोप था. अदालत के फैसले को कटक पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में त्वरित जांच और प्रभावी अभियोजन का परिणाम बताया है.

यह मामला टांगी थाना कांड संख्या 56/2023 से जुड़ा है. इसकी सुनवाई कटक स्थित एड-हॉक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट-I) में हुई. अदालत ने आरोपी तोफान कुमार साहू (33) को भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

जुर्माना नहीं भरने पर क्या होगा?

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण) के तहत 2 वर्ष 4 माह के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके अलावा धारा 323 (मारपीट) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत 6 माह के साधारण कारावास और 500 रुपये के जुर्माने का भी आदेश दिया गया.

पुलिस के अनुसार, यह घटना 27 मार्च 2023 की है. शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी बेटी, जो सफा नेहरू एम.ई. स्कूल में कक्षा सात की छात्रा थी, स्कूल से लौट रही थी. इसी दौरान एक व्यक्ति ने उसे रोककर कहा कि उसके पिता ने आधार कार्ड में सुधार कराने के लिए उसे बुलाया है. आरोपी की बातों पर भरोसा कर छात्रा उसके साथ चली गई.

छात्रा के कपड़े फाड़ने की हुई थी कोशिश

बताया गया कि आरोपी छात्रा को गांव से लगभग पांच से छह किलोमीटर दूर ले गया. वहां उसने कथित तौर पर छात्रा के साथ मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की और उसके गले में पहनी सोने की चेन तथा कुछ नकदी छीन ली. अचानक हुए हमले से छात्रा घबरा गई, लेकिन उसने साहस का परिचय देते हुए आरोपी की आंखों में रेत फेंक दी. इस मौके का फायदा उठाकर वह वहां से भाग निकली और पास के बिस्वानाहकानी बाजार पहुंचकर अपने पिता को पूरी घटना की जानकारी दी.

सूचना मिलने के बाद छात्रा के पिता तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे सुरक्षित घर ले गए. इसके बाद उन्होंने टांगी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान किए गए थे दर्ज

जांच की जिम्मेदारी निरीक्षक सुचित्रा बिरिया दास को सौंपी गई. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए तथा उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्र किया. जांच पूरी होने के बाद महज 93 दिनों के भीतर 28 जून 2023 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया.

मामले में 17 अप्रैल 2025 को आरोप तय किए गए. इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए. विशेष लोक अभियोजक एस. एन. दास ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की. सभी साक्ष्यों और गवाहों पर विचार करने के बाद अदालत ने 8 जुलाई 2026 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई.

पुलिस का क्या है कहना?

कटक पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में त्वरित कार्रवाई, वैज्ञानिक जांच और समयबद्ध आरोपपत्र दाखिल करने की नीति के कारण पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने में मदद मिल रही है. पुलिस ने दोहराया कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)