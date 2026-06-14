Home > ओडिशा > Odisha News: कटक में बड़ा हादसा, बारिश से बचने झोपड़ी में रुके थे किसान, आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत

Odisha News: कटक में बड़ा हादसा, बारिश से बचने झोपड़ी में रुके थे किसान, आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत

Cuttack News: मृतकों की पहचान विष्णुपुर गांव निवासी मंदरधर पति और नवकिशोर राउत के रूप में हुई है. हादसे की खबर मिलते ही गांव में शोक का माहौल फैल गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और ग्रामीणों ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है.

By: Hasnain Alam | Published: June 14, 2026 10:31:25 PM IST

कटक में आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत
कटक में आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत


Odisha Latest News: ओडिशा के कटक जिले के आठगढ़ क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से दो किसानों की मौत हो गई. यह दुखद घटना उस समय हुई, जब दोनों किसान खराब मौसम के दौरान खेत में बनी एक अस्थायी झोपड़ी में आश्रय लिए हुए थे. मिली जानकारी के अनुसार, दोनों किसान खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई.

बारिश से बचने के लिए वे खेत के बीच स्थित एक झोपड़ी में चले गए. कुछ ही देर बाद तेज गर्जना के साथ बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

You Might Be Interested In

दोनों किसानों को संभलने का मौका नहीं मिला

सूत्रों के मुताबिक, बिजली गिरने का प्रभाव इतना तेज था कि दोनों किसानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी.

घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

मृतकों की पहचान विष्णुपुर गांव निवासी मंदरधर पति और नवकिशोर राउत के रूप में हुई है. हादसे की खबर मिलते ही गांव में शोक का माहौल फैल गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और ग्रामीणों ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है.

ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए आवश्यक सुविधाओं की मांग की

घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन और स्थानीय अधिकारी मामले की जानकारी जुटाने में लगे हैं. ग्रामीणों ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों की सुरक्षा के लिए अधिक जागरूकता और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है.

इस हादसे ने एक बार फिर मानसून के दौरान खेतों में काम करने वाले किसानों के सामने मौजूद जोखिमों को उजागर कर दिया है. गौरतलब है कि मानसून के समय आकाशीय बिजली गिरने का खतरा ज्यादा रहता है.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: cuttack newsOdisha News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पेट साफ करने के लिए कौन से फल खाएं?

June 14, 2026

ज्यादा चिया सीड्स खाने के नुकसान

June 14, 2026

छोटी-छोटी भूख का इलाज हैं ये uncooked healthy स्नैक्स

June 14, 2026

फटे और काले होंठों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5...

June 14, 2026

कौन हैं चेतना पांडे?

June 14, 2026

शहर में रहने वाले सावधान! ऐसे हड़पी जा रही जमीन

June 14, 2026
Odisha News: कटक में बड़ा हादसा, बारिश से बचने झोपड़ी में रुके थे किसान, आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Odisha News: कटक में बड़ा हादसा, बारिश से बचने झोपड़ी में रुके थे किसान, आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत
Odisha News: कटक में बड़ा हादसा, बारिश से बचने झोपड़ी में रुके थे किसान, आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत
Odisha News: कटक में बड़ा हादसा, बारिश से बचने झोपड़ी में रुके थे किसान, आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत
Odisha News: कटक में बड़ा हादसा, बारिश से बचने झोपड़ी में रुके थे किसान, आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत