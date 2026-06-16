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Bhubaneswar Accident: ड्राइवर की खांसी ने ले ली 3 लोगों की जान, भुवनेश्वर में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित कार ने बरपाया कहर

Bhubaneswar Accident News: वाहन चालक की पहचान गंजाम जिले के निवासी अनिल कुमार गौड़ा के रूप में हुई है. दुर्घटना के बाद वह मौके पर ही मौजूद रहा और बाद में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

By: Hasnain Alam | Published: June 16, 2026 6:28:05 PM IST

भुवनेश्वर रोड एक्सीडेंट
भुवनेश्वर रोड एक्सीडेंट


Bhubaneswar Road Accident: ओडिशा के भुवनेश्वर के मैत्री विहार थाना क्षेत्र में रविवार रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, रविवार शाम करीब 8:30 बजे एक कार फायर स्टेशन की ओर से गवर्नमेंट कॉलोनी क्षेत्र की तरफ आ रही थी. इसी दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया और पहले सड़क किनारे खड़े कई दोपहिया वाहनों तथा एक ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी. इसके बाद कार एक चाय दुकान के पास खड़े लोगों की ओर बढ़ गई, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया. दुर्घटना में कुल छह लोग घायल हुए थे.

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ऑटो चालक की हालत गंभीर

इलाज के दौरान पहले दो लोगों की मौत हो गई, जबकि बाद में एक अन्य घायल ने भी दम तोड़ दिया. इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई. घायलों में एक ऑटो चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य घायल उपचाराधीन हैं. चिकित्सक उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. 

वाहन चालक की पहचान गंजाम जिले के निवासी अनिल कुमार गौड़ा के रूप में हुई है. दुर्घटना के बाद वह मौके पर ही मौजूद रहा और बाद में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की.

तेज खांसी आने से हुआ हादसा- चालक

जांच में चालक का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया गया, जिसमें शराब सेवन के कोई संकेत नहीं मिले. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार चालक ने अचानक तेज खांसी आने के कारण वाहन पर नियंत्रण खो देने की बात कही है.

चालक का कहना है कि उसने खांसी की दवा ली थी और हादसे से ठीक पहले उसे तेज खांसी आने लगी, जिससे वाहन पर उसका नियंत्रण बिगड़ गया. हालांकि पुलिस इस दावे की सत्यता की जांच कर रही है.

फिलहाल पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच जारी है. इस घटना के बाद शहर में सड़क सुरक्षा और लापरवाही से वाहन चलाने के मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से यातायात नियमों के सख्ती से पालन और सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की मांग की है.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: Bhubaneswar NewsOdisha NewsRoad accident
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