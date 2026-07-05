Home > ओडिशा > Odisha: भुवनेश्वर में बारिश के दौरान नाले में बहा युवक, 20 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग; तलाश अभियान जारी

Odisha: भुवनेश्वर में बारिश के दौरान नाले में बहा युवक, 20 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग; तलाश अभियान जारी

Bhubaneswar News: जानकारी के मुताबिक वह नाले के किनारे बहकर आए प्लास्टिक की बोतलें और अन्य कबाड़ एकत्र कर रहा था. इसी दौरान बारिश के कारण नाले का जलस्तर और बहाव अचानक बढ़ गया. तेज धारा में संतुलन बिगड़ने से वह पानी में गिर गया और देखते ही देखते बह गया.

By: Hasnain Alam | Published: July 5, 2026 2:34:36 PM IST

भुवनेश्वर में नाले में बहा युवक
भुवनेश्वर में नाले में बहा युवक


Odisha News: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया. वाणी विहार क्षेत्र में तेज बहाव वाले नाले में एक युवक के बह जाने की सूचना के बाद राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. घटना के 20 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद युवक का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है.

लापता युवक की पहचान अनिल सिंह के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वह नाले के किनारे बहकर आए प्लास्टिक की बोतलें और अन्य कबाड़ एकत्र कर रहा था. इसी दौरान बारिश के कारण नाले का जलस्तर और बहाव अचानक बढ़ गया. तेज धारा में संतुलन बिगड़ने से वह पानी में गिर गया और देखते ही देखते बह गया.

You Might Be Interested In

युवक की तलाश अभी भी जारी

सूचना मिलते ही भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं. शनिवार शाम से शुरू हुआ खोज अभियान रविवार को भी लगातार जारी रहा. बचाव दल नाले के विभिन्न हिस्सों में युवक की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है.

घटना की जानकारी मिलने पर भुवनेश्वर की मेयर और नगर निगम आयुक्त भी घटनास्थल पहुंचे. उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी ली. साथ ही खोज अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए.

हादसे की जगह चल रहा निर्माण कार्य

बताया जा रहा है कि जिस नाले में यह हादसा हुआ, वहां फिलहाल एक पार्क निर्माण परियोजना पर काम चल रहा है. निर्माण कार्य के कारण क्षेत्र का कुछ हिस्सा खुला और संवेदनशील बना हुआ है. लगातार बारिश से नाले में पानी का तेज बहाव और बढ़ गया, जिससे हादसे की आशंका और गंभीर हो गई.

फिलहाल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, नगर निगम और अन्य संबंधित एजेंसियां संयुक्त रूप से युवक की तलाश में जुटी हुई हैं. अधिकारियों का कहना है कि जब तक युवक का पता नहीं चल जाता, तब तक खोज एवं बचाव अभियान जारी रहेगा.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: Bhubaneswar NewsOdisha News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट की कीमत जानकर उड़ जाएंगे...

July 5, 2026

आकांक्षा चमोला के ग्लैमरस पार्टी लुक्स

July 5, 2026

रणवीर सिंह की 6 फ्लॉप फिल्में

July 5, 2026

अरशद वारसी की ये फिल्में न करें मिस

July 5, 2026

एक T20I मैच में किस भारतीय गेंदबाज ने लुटाए सबसे...

July 5, 2026

Monsoon Skin Care: चिपचिपी त्वचा का परमानेंट इलाज

July 5, 2026
Odisha: भुवनेश्वर में बारिश के दौरान नाले में बहा युवक, 20 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग; तलाश अभियान जारी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Odisha: भुवनेश्वर में बारिश के दौरान नाले में बहा युवक, 20 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग; तलाश अभियान जारी
Odisha: भुवनेश्वर में बारिश के दौरान नाले में बहा युवक, 20 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग; तलाश अभियान जारी
Odisha: भुवनेश्वर में बारिश के दौरान नाले में बहा युवक, 20 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग; तलाश अभियान जारी
Odisha: भुवनेश्वर में बारिश के दौरान नाले में बहा युवक, 20 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग; तलाश अभियान जारी