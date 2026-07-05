Odisha: भुवनेश्वर में बारिश के दौरान नाले में बहा युवक, 20 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग; तलाश अभियान जारी

Odisha News: ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया. वाणी विहार क्षेत्र में तेज बहाव वाले नाले में एक युवक के बह जाने की सूचना के बाद राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया. घटना के 20 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद युवक का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है.

लापता युवक की पहचान अनिल सिंह के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वह नाले के किनारे बहकर आए प्लास्टिक की बोतलें और अन्य कबाड़ एकत्र कर रहा था. इसी दौरान बारिश के कारण नाले का जलस्तर और बहाव अचानक बढ़ गया. तेज धारा में संतुलन बिगड़ने से वह पानी में गिर गया और देखते ही देखते बह गया.

युवक की तलाश अभी भी जारी

सूचना मिलते ही भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं. शनिवार शाम से शुरू हुआ खोज अभियान रविवार को भी लगातार जारी रहा. बचाव दल नाले के विभिन्न हिस्सों में युवक की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है.

घटना की जानकारी मिलने पर भुवनेश्वर की मेयर और नगर निगम आयुक्त भी घटनास्थल पहुंचे. उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की जानकारी ली. साथ ही खोज अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए.

हादसे की जगह चल रहा निर्माण कार्य

बताया जा रहा है कि जिस नाले में यह हादसा हुआ, वहां फिलहाल एक पार्क निर्माण परियोजना पर काम चल रहा है. निर्माण कार्य के कारण क्षेत्र का कुछ हिस्सा खुला और संवेदनशील बना हुआ है. लगातार बारिश से नाले में पानी का तेज बहाव और बढ़ गया, जिससे हादसे की आशंका और गंभीर हो गई.

फिलहाल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, नगर निगम और अन्य संबंधित एजेंसियां संयुक्त रूप से युवक की तलाश में जुटी हुई हैं. अधिकारियों का कहना है कि जब तक युवक का पता नहीं चल जाता, तब तक खोज एवं बचाव अभियान जारी रहेगा.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)