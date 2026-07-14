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गर्लफ्रेंड के घर इश्क लड़ा रहा था, दरवाजे पर हो गई दस्तक… भागने के चक्कर मे 10वीं मंजिल से फिसला!

11वीं का छात्र अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गया. अचानक दरवाजे पर मां की दस्तक हुई. पकड़े जाने के डर से बाथरूम की खिड़की से भाग निकला लेकिन अचानक पैर फिसलने वो सीधा 10वीं मंजिल से नीचे आ गिरा.

By: Kajal Jain | Published: July 14, 2026 4:22:59 PM IST

गर्लफ्रेंड के घर इश्क लड़ा रहा था नाबालिग, दरवाजे पर हो गई दस्तक... भागने के चक्कर मे 10वीं मंजिल से फिसला!
गर्लफ्रेंड के घर इश्क लड़ा रहा था नाबालिग, दरवाजे पर हो गई दस्तक... भागने के चक्कर मे 10वीं मंजिल से फिसला!


प्रेमिका की मां के पकड़े जाने के डर से एक नाबालिग युवक के भागने का प्रयास दर्दनाक साबित हुआ और 10 वीं मंजिल से पैर फिसलने के कारण उसकी मौत हो गई. यह वारदात ओडिशा के भुवनेश्वर के सामने आई है जहां 11वीं छात्र अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गया था. तभी प्रेमिका की मां अचानक घर पर आ गई जिनके पकड़े जाने के डर से युवक ने 10वीं मंजिल की बालकनी से भागने की कोशिश की. फिल्मी सीन की तरह बालकनी के सहारे टिकी एक ड्रेनेज पाइप का सहारा भी लिया था लेकिन वो युवक का वजन नहीं झेल पाई जिससे युवक ऊंचाई से सीधे नीचे आ गिरा और उसकी तत्काल मौत हो गई. युवक के पिता एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है.

पकड़े जाने के डर से खिड़की से भागा

यह घटना भुवनेश्वर के नीलाद्री विहार इलाके की है जहां लक्ष्मीसागर का रहने वाला 17 वर्षीय रफान खुर्शीद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंच    गया. युवक एक प्राइवेट स्कूल में 11वीं का छात्र था. अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई तो पता चला कि गर्लफ्रेंड की मां वापस लौट आई हैं जिनके पकड़े जाने का डर लगातार युवक को सता रहा था.

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इसी से बचने के लिए युवक ने छिपकर भागने की कोशिश की. मेन गेट पर मां थी और घर के बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए 10वीं मंजिल ऊंचे फ्लैट के बाथरूम की खिड़की याद आई. जिसके सहारे एक ड्रेनेज पाइप लगी हुई थी. युवक इसी पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था.

10वीं मंजिल से फिसल गया पैर

जाहिर है कि गर्लफ्रेंड का घर 10वीं मंजिल पर था और घर से बाहर जाने का दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए बाथरूम की खिड़की से भाग निकलना मुनासिब समझा. जवानी की गलती और अजीबोंगरीब आइडिया ही मौत का कारण बना. जैसे ही युवक ने खिड़की से बाहर निकलकर ड्रेनेज पाइप के जरिए नीचे उतरने की कोशिश की, पाइप टूट गई. 17 साल का रफान 10वीं मंजिल से सीधे नीचे आ गिरा. रफान को इतनी गंभीर चोटें आईं थी कि लहूलुहान हो गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद अपार्टमेंट परिसर में सनसनी फैल गई और तुरंत पुलिस को इत्तला किया गया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

नीलाद्री विहार इलाके के एक अपार्टमेंट परिसर में पड़े शव की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले की जांच-पड़ताल की तो पता चला कि युवक के पिता प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं.

पुलिस युवती और उसके परिजनों से भी पूछताछ कर रही है ताकि मौत के पीछे के असल कारणों का पता लगाया जा सके कि क्या सच में पकड़े जाने के डर के भागने के चक्कर में हादसा हुआ था या फिर हादसे के पीछे हत्या संबंधी कारण निहित हैं. फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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Tags: Love Affair Crimeminor accident
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