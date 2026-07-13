Odisha: 11 दिन बाद समुद्र में मिला लापता ट्रॉलर, 9 मछुआरों के शव बरामद; 6 अब भी लापता, तीन सगे भाइयों का नहीं मिला सुराग

Odisha News: गहरे समुद्र में मछली पकड़ने गए ‘मां काली’ नामक ट्रॉलर का 11 दिन बाद पश्चिम बंगाल के तट के पास पता चलने से लापता मछुआरों के परिजनों की उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं. ट्रॉलर पश्चिम बंगाल के काकद्वीप-बक्खाली क्षेत्र के निकट रक्तेश्वरी बालू तट के पास समुद्र में पलटा हुआ मिला. अब तक ट्रॉलर से 9 मछुआरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 6 अन्य मछुआरे अभी भी लापता हैं. उनकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर राहत एवं बचाव अभियान जारी है.

जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल के दीघा स्थित शंकरपुर जेटी से 2 जुलाई को ‘मां काली’ ट्रॉलर 15 मछुआरों को लेकर इलीश (हिल्सा) मछली पकड़ने के लिए बंगाल की खाड़ी में निकला था. समुद्र के भीतर जाने के बाद 6 जुलाई से ट्रॉलर का संपर्क पूरी तरह टूट गया, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई. कई दिनों तक खोजबीन के बावजूद ट्रॉलर का कोई सुराग नहीं मिल पाया.

मछुआरों ने ट्रॉलर को समुद्र में उलटा पड़ा देखा

शनिवार शाम कुछ स्थानीय मछुआरों ने रक्तेश्वरी बालू तट के समीप ट्रॉलर को समुद्र में उलटा पड़ा देखा और इसकी सूचना प्रशासन को दी. सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल, नौसेना, एसटीआर टीम तथा पश्चिम बंगाल के गोवर्धनपुर-सीताराम क्षेत्र के अनुभवी मछुआरों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया.

राहत अभियान के दौरान अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं. शेष छह मछुआरों की तलाश समुद्र में लगातार जारी है. अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी लापता लोगों का पता नहीं चल जाता, तब तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा.

लापता मछुआरों में ओडिशा के बालेश्वर जिले के भोगराई ब्लॉक स्थित उलुड़ा गांव के एक ही परिवार के तीन सगे भाई—रवींद्र माझी, जगन्नाथ माझी और जयराम माझी भी शामिल हैं. तीनों के लापता होने से गांव में मातम का माहौल है और परिवार के सदस्य उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

सांसद प्रताप चंद्र षडंगी ने बंगाल के सीएम को लिखा पत्र

इस बीच बालेश्वर के सांसद प्रताप चंद्र षडंगी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बचाव अभियान में तेजी लाने तथा लापता मछुआरों की तलाश के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने का अनुरोध किया है.

इधर, 11 दिन बीत जाने के बावजूद छह मछुआरों का कोई सुराग नहीं मिलने से उनके परिजनों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है. पूरे क्षेत्र में शोक और बेचैनी का माहौल है, जबकि प्रशासन और बचाव एजेंसियां समुद्र में युद्धस्तर पर तलाश अभियान चला रही हैं.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)