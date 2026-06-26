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Odisha: ओडिशा में पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेटे को साइकिल पर ले जाना पड़ा शव, गांव वालों ने क्यों किया सामाजिक बहिष्कार?

Bargarh News: परिजनों ने शव वाहन की व्यवस्था करने का भी प्रयास किया, लेकिन संसाधनों की कमी और समय पर वाहन उपलब्ध न होने के कारण उनकी कोशिश सफल नहीं हो सकी. अंततः एक बेटे ने पिता के शव को साइकिल पर सुरक्षित बांधा और पैदल ही श्मशान घाट तक ले गया.

By: Hasnain Alam | Published: June 26, 2026 5:31:05 PM IST

बरगढ़ अंतिम संस्कार मामला
बरगढ़ अंतिम संस्कार मामला


Odisha News: ओडिशा के बरगढ़ जिले से एक मार्मिक घटना सामने आई है, जिसने सामाजिक भेदभाव और मानवीय संवेदनाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे एक परिवार को बुजुर्ग सदस्य के अंतिम संस्कार के दौरान भी गांव वालों का सहयोग नहीं मिला. मजबूरी में बेटे ने पिता के शव को साइकिल पर रखकर श्मशान घाट तक पहुंचाया.

यह मामला बरगढ़ जिले के पाईकमल ब्लॉक के कंटापड़ा गांव का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे एक बुजुर्ग का निधन हो गया. इसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कीं और ग्रामीणों से मदद की अपील की.

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क्यों किया गया था सामाजिक बहिष्कार?

परिवार का आरोप है कि मृतक के बेटों द्वारा अंतरजातीय विवाह किए जाने के बाद से गांव में उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा था. इसी कारण अंतिम यात्रा के दौरान भी किसी ग्रामीण ने शव को कंधा देने या अन्य प्रकार की सहायता करने से इनकार कर दिया.

परिजनों ने शव वाहन की व्यवस्था करने का भी प्रयास किया, लेकिन संसाधनों की कमी और समय पर वाहन उपलब्ध न होने के कारण उनकी कोशिश सफल नहीं हो सकी. अंततः एक बेटे ने पिता के शव को साइकिल पर सुरक्षित बांधा और पैदल ही श्मशान घाट तक ले गया.

लोगों ने जाहिर की नाराजगी

घटना का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त की और इस मामले को लेकर नाराजगी भी जाहिर की. कई लोगों ने इसे सामाजिक भेदभाव का गंभीर उदाहरण बताते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की.

यह घटना एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बहिष्कार जैसी प्रथाओं और अंतिम संस्कार जैसी परिस्थितियों में बुनियादी सुविधाओं, विशेषकर शव वाहन की उपलब्धता, पर गंभीर चर्चा का विषय बन गई है.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: Odisha News
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