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Odisha: बैंक लोन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, ईओडब्ल्यू ने यूको बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक को किया गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेजों के जरिए ऋण मंजूरी का आरोप

Odisha Latest News: ईओडब्ल्यू के अनुसार, मामला यूको बैंक की कटक जोनल कार्यालय की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया. आरोप है कि आरोपी ने शाखा प्रमुख के रूप में कार्यरत रहने के दौरान 22 कार लोन और 2 बिजनेस लोन, कुल ₹3.25 करोड़ से अधिक, कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों और रिकॉर्ड में हेरफेर कर स्वीकृत एवं वितरित किए.

By: Hasnain Alam | Published: July 1, 2026 8:03:08 PM IST

ईओडब्ल्यू ने यूको बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक शिब प्रसाद दास को किया गिरफ्तार
ईओडब्ल्यू ने यूको बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक शिब प्रसाद दास को किया गिरफ्तार


Odisha News: ओडिशा की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने करीब ₹3.25 करोड़ के कथित बैंक ऋण घोटाले के मामले में यूको बैंक के एक पूर्व शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार किया है. आरोपी शिब प्रसाद दास को बुधवार को कटक के त्रिशूलिया क्षेत्र से हिरासत में लिया गया. उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए ओपीआईडी अधिनियम के तहत नामित अदालत में पेश किया जा रहा है.

ईओडब्ल्यू के अनुसार, मामला यूको बैंक की कटक जोनल कार्यालय की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया. आरोप है कि आरोपी ने शाखा प्रमुख के रूप में कार्यरत रहने के दौरान 22 कार लोन और 2 बिजनेस लोन, कुल ₹3.25 करोड़ से अधिक, कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों और रिकॉर्ड में हेरफेर कर स्वीकृत एवं वितरित किए, जिससे बैंक को वित्तीय नुकसान पहुंचा.

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पुरानी गाड़ी दिखाकर ऋण स्वीकृत किए जाने का आरोप

जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कथित तौर पर वाहनों के फर्जी कोटेशन, नकली आरसी, केवाईसी दस्तावेज, बीमा कागजात, वेतन पर्चियां और अन्य रिकॉर्ड तैयार कर ऋण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. कुछ मामलों में पहले से खरीदे जा चुके वाहनों को नया वाहन दिखाकर भी ऋण स्वीकृत किए जाने का आरोप है.

ईओडब्ल्यू का दावा है कि इन ऋणों की राशि सीधे आरोपी के निजी बैंक खातों में स्थानांतरित की गई. जांच में यह भी पाया गया कि कुछ उधारकर्ताओं के नाम पर आवश्यक दस्तावेजों के बिना बैंक खाते खोले गए और उन्हीं खातों के माध्यम से ऋण की किस्तें जमा कराकर यह दर्शाने की कोशिश की गई कि लाभार्थी नियमित रूप से ऋण चुका रहे हैं.

सालेपुर शाखा में स्वीकृत किए थे 16 ऋण

जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपी ने 16 ऋण सालेपुर शाखा में तथा 8 ऋण कटक के ओल्ड सेक्रेटेरिएट शाखा में अपने कार्यकाल के दौरान स्वीकृत किए थे. जांच के दौरान 24 ऋण फाइलें, कथित फर्जी केवाईसी दस्तावेज, वेतन पर्चियां, वाहन कोटेशन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं. ईओडब्ल्यू ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पूरे कथित वित्तीय लेन-देन तथा अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

Tags: Odisha News
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