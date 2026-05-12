Odisha: बालासोर में खूनी संघर्ष, महिला की हत्या के बाद साइकिल पर शव रख थाने पहुंचे परिजन, जानें- पूरा मामला

Odisha News: ओडिशा के बालासोर जिले में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसा ने एक महिला की जान ले ली. खैरा थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में कथित तौर पर पारिवारिक विवाद के दौरान एक महिला की हत्या कर दी गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद नाराज परिजन न्याय की मांग को लेकर शव को साइकिल पर रखकर थाने पहुंच गए, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई.

जानकारी के मुताबिक, हरिपुर गांव में एक ही परिवार के बीच लंबे समय से जमीन और मकान की सीमा को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि 10 मई को इसी विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया. इस दौरान भरत जेना, उसका बेटा मानस जेना और पत्नी भारती जेना पर परिवार की महिलाओं पर हमला करने का आरोप लगा है.

गांव में भय और गुस्से का माहौल

हमले में कमला सेठी नाम की महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दूसरी महिला शकुंतला गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. चिकित्सकों के मुताबिक उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है. घटना के बाद गांव में भय और गुस्से का माहौल फैल गया.

पीड़ित परिवार का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर पहले भी कई बार पुलिस और प्रशासन को शिकायत दी गई थी, लेकिन समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई. परिजनों का कहना है कि यदि विवाद को पहले सुलझाने का प्रयास किया जाता, तो यह घटना रोकी जा सकती थी.

शव को साइकिल पर रखकर थाने पहुंचे

घटना के बाद मृतका का शव पूरी रात घर में रखा गया. अगले दिन परिवार के सदस्य और ग्रामीण शव को साइकिल पर रखकर लगभग 15 किलोमीटर दूर खैरा थाने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. पुलिस ने शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की बात कही, लेकिन परिजनों ने इसे स्वीकार नहीं किया. उनका कहना है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष कार्रवाई होने तक उनका विरोध जारी रहेगा.

पुलिस ने मामले में एक आरोपी भारती जेना को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मुख्य आरोपी भरत जेना और मानस जेना फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

मकान की छत को लेकर हुआ था विवाद

बालासोर के पुलिस अधीक्षक प्रत्युष दिवाकर ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन की सीमा और मकान की छत को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में हिंसक झड़प में बदल गया. उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों या जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल पीड़ित परिवार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पुराने विवाद में प्रशासनिक लापरवाही की जांच की मांग कर रहा है. घटना को लेकर पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)