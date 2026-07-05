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Odisha Crime: युवक ने भेजा शादी का प्रस्ताव, लड़की वालों ने घर बुलाया, खाना खिलाने के बाद कर दिया इनकार, फिर हुआ बड़ा कांड

Balangir Crime: तुरेकेला थाना क्षेत्र के रामुंड गांव निवासी एक युवक ने जामबहाल गांव की युवती से विवाह का प्रस्ताव भेजा था. बताया जा रहा है कि इस संबंध में आगे बातचीत के लिए लड़की पक्ष ने युवक को अपने रिश्तेदार के घर, मलिकमुंडा गांव बुलाया था.

By: Hasnain Alam | Published: July 5, 2026 3:10:02 PM IST

बलांगीर हत्याकांड
बलांगीर हत्याकांड


Odisha Crime News: ओडिशा के बलांगीर जिले के पाटनगर थाना क्षेत्र में विवाह प्रस्ताव को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. कथित तौर पर रिश्ता तय नहीं होने से नाराज एक युवक ने लाठी से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, तुरेकेला थाना क्षेत्र के रामुंड गांव निवासी एक युवक ने जामबहाल गांव की युवती से विवाह का प्रस्ताव भेजा था. बताया जा रहा है कि इस संबंध में आगे बातचीत के लिए लड़की पक्ष ने युवक को अपने रिश्तेदार के घर, मलिकमुंडा गांव बुलाया था.

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लड़की पक्ष ने शादी से किया इनकार

वहां दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और भोजन के बाद लड़की पक्ष ने विवाह के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया. आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर युवक ने लाठी से हमला कर दिया.

हमले में मलिकमुंडा गांव निवासी बिनोद साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए पाटनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इलाके में तनाव का माहौल

घटना के बाद मुख्य आरोपी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और मामले में हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत जांच आगे बढ़ाई जा रही है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: Balangir Newscrime newsOdisha News
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