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Odisha: जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा 10 साल का लड़का, बिगड़ा संतुलन, दो टहनियों के बीच में फंसा, फिर क्या हुआ?

Odisha Latest News: बताया जाता है कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था. इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह दो शाखाओं के बीच इस तरह फंस गया कि खुद बाहर निकलना संभव नहीं था.

By: Hasnain Alam | Published: June 26, 2026 6:34:22 PM IST

जामुन तोड़ने गया बच्चा पेड़ में फंसा
जामुन तोड़ने गया बच्चा पेड़ में फंसा


Odisha News: ओडिशा के बलांगीर जिले में एक 10 वर्षीय बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ, जिसने कुछ समय के लिए पूरे गांव की चिंता बढ़ा दी. जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा बच्चा अचानक संतुलन खो बैठा और पेड़ की दो मोटी शाखाओं के बीच बुरी तरह फंस गया. करीब दो घंटे तक वह उसी स्थिति में रहा, जिसके बाद ग्रामीणों के प्रयास से उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया.

घटना सैंतला थाना क्षेत्र के गंडापत्रपाली गांव की है. बताया जाता है कि बच्चा अपने दोस्तों के साथ जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा था. इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह दो शाखाओं के बीच इस तरह फंस गया कि खुद बाहर निकलना संभव नहीं था.

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बच्चों ने भी की निकालने की कोशिश

पहले उसके साथ मौजूद बच्चों ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों को सूचना दी गई. मौके पर पहुंचे लोगों ने काफी देर तक विभिन्न तरीकों से बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास किया.

पेड़ काटने की मंगाई गई मशीन

जब कोई उपाय कारगर नहीं हुआ, तो पेड़ काटने की मशीन मंगाई गई. सावधानीपूर्वक पेड़ की एक शाखा काटी गई, जिससे बच्चे को बिना गंभीर चोट पहुंचाए सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. लगभग दो घंटे तक चले राहत अभियान के बाद बच्चा सकुशल बाहर आ गया.

बच्चे के सुरक्षित बच जाने से परिजनों और ग्रामीणों ने राहत महसूस की. यह घटना बच्चों के पेड़ों पर चढ़कर फल तोड़ने के दौरान बरती जाने वाली सावधानी की आवश्यकता को भी रेखांकित करती है.

(अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)

Tags: Odisha News
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