Odisha: मल्यागिरि पहाड़ी पर ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटके 3 युवक, घने जंगल और कोहरे के कारण फंसे, फिर क्या हुआ?

Odisha News: ओडिशा के अंगुल जिले के पल्लाहारा क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध मल्यागिरि पहाड़ी पर ट्रैकिंग के दौरान रास्ता भटक गए तीन युवकों को दमकल विभाग ने सफल रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया. सभी युवकों को बिना किसी चोट के सकुशल बचा लिया गया. जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 5:37 बजे आपातकालीन हेल्पलाइन 112 पर सूचना मिली कि सात युवकों का एक दल मल्यागिरि पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए गया था, लेकिन उनमें से तीन युवक घने जंगल में रास्ता भटक गए हैं.

बताया गया कि 20 से 22 वर्ष आयु के सातों युवक पहले सुलुरी शिव मंदिर पहुंचे थे और वहां से मल्यागिरि पहाड़ी की चढ़ाई शुरू की. इस दौरान अचानक तेज बारिश होने लगी. खराब मौसम के बीच चार युवक किसी तरह सुरक्षित नीचे लौट आए, जबकि बाकी तीन युवक घने जंगल और कोहरे के कारण रास्ता नहीं खोज पाए और वहीं फंस गए.

स्थानीय ग्रामीणों ने भी किया दमकल कर्मियों का सहयोग

सूचना मिलते ही राज्य नियंत्रण कक्ष के निर्देश पर पल्लाहारा अग्निशमन केंद्र की सात सदस्यीय टीम, प्रभारी अधिकारी रबीना कुमार सोरेन के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना हुई. बचाव अभियान में स्थानीय ग्रामीणों ने भी दमकल कर्मियों का सहयोग किया.

रेस्क्यू टीम ने पहाड़ी और आसपास के जंगल में तलाश अभियान शुरू किया. इस दौरान भुवनेश्वर स्थित राज्य नियंत्रण कक्ष पूरे अभियान पर लगातार नजर बनाए हुए था और बचाव कार्य की पल-पल की जानकारी लेता रहा.

किसी भी युवक को नहीं आई कोई गंभीर चोट

काफी प्रयास के बाद दमकल कर्मियों और स्थानीय लोगों की संयुक्त टीम ने तीनों युवकों का पता लगा लिया. इसके बाद उन्हें सुरक्षित पहाड़ी से नीचे लाया गया. राहत की बात यह रही कि किसी भी युवक को कोई गंभीर चोट नहीं आई.

दमकल विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश या खराब मौसम के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैकिंग करते समय पूरी सावधानी बरतें और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करें, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

(ओडिशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट)