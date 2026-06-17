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NEET Re-exam Preparation: 21 जून को परीक्षा के लिए अभी से रख लें जरूरी दस्तावेज, एक भी गलती कर सकती है परीक्षा से बाहर

NEET UG 2026 Re-Exam: 21 जून की होने वाली NEET परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेजों को पहले से ही तैयार कर लें. परीक्षा केंद्र पर एंट्री के लिए इन अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स को ले जाना और गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, वरना आपका एग्जाम छूट सकता है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 17, 2026 6:43:57 PM IST

NEET Re-exam Preparation
NEET Re-exam Preparation


नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा में शामिल छात्रों के लिए परीक्षा से पहले जरूरी तैयारी करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान एक छोटी से भी गलती, परीक्षा देने में बड़ा रुकावट बन सकती है. 

NEET की परीक्षा को लेकर टेस्टिंग एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो सभी जरूरी दस्तावेज साथ लेकर पहुंचेंगे. किसी भी जरूरी दस्तावेज की कमी होने पर उम्मीदवार को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जा सकती यानी उन्हें केंद्र में प्रवेश ही नहीं मिलेगा. आइये जानते हैं कौन-कौन से दस्तावेज ले जाना जरूरी है?

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परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी दस्तावेज

NEET UG 2026 री-एग्जाम के लिए सभी अभ्यर्थियों को ये जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा:

  • प्रिंट किया हुआ एडमिट कार्ड, जिस पर आवेदन में इस्तेमाल की गई हाल की पासपोर्ट साइज फोटो लगी हो.
  • एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो, जो उपस्थिति पत्रक के लिए उपयोग होगी.
  • एक पोस्टकार्ड साइज (4×6 इंच) रंगीन फोटो, सफेद बैकग्राउंड के साथ.
  • सरकार द्वारा जारी कोई एक मूल फोटो पहचान पत्र.
  • PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए संबंधित प्रमाणपत्र (यदि लागू हो).
  • इन दस्तावेजों को साफ और सुरक्षित फोल्डर में रखना बेहतर रहेगा, ताकि कोई भी दस्तावेज न गिरे.

कौन-कौन से पहचान पत्र होंगे मान्य?

पहचान सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को मूल और वैध फोटो आईडी अपने साथ रखना अनिवार्य है. स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों में शामिल हैं:

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • पैन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • डिजिलॉकर आईडी
  • APAAR ID
    ध्यान रखें कि फोटोकॉपी, धुंधले प्रिंट या एक्सपायर हो चुके पहचान पत्र स्वीकार नहीं किए जा सकते, ऐसा करने पर आपको केंद्र में प्रवेश ही नहीं मिलेगा. इसलिए परीक्षा से पहले दस्तावेज की वैधता एक बार जरूर जांच लें.

फोटो और आपकी जानकारी मिलाना है जरूरी

परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए अभर्थियों की फोटो और पहचान की जांच की जाती है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड पर छपी जानकारी, नाम, जन्म तिथि और फोटो को पहले ही जांच लें. अगर कोई अंतर दिखाई देता है तो समय रहते संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना बेहतर होगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी परीक्षा के दिन बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है.

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