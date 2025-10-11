Mrs Universe 2025: कौन हैं शेरी सिंह? जिन्होंने रच दिया इतिहास, भारत के लिए जीता पहला मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज
Home > एंटरटेनमेंट > Mrs Universe 2025: कौन हैं शेरी सिंह? जिन्होंने रच दिया इतिहास, भारत के लिए जीता पहला मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज

Mrs Universe 2025: कौन हैं शेरी सिंह? जिन्होंने रच दिया इतिहास, भारत के लिए जीता पहला मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज

Mrs Universe Winner: शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीता, जो महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की पहली जीत.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 11, 2025 6:04:27 PM IST

Who is Sherry Singh
Who is Sherry Singh

Who is Sherry Singh: भारत की शैरी सिंह (Sherry Singh) ने अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज यूनिवर्स 2025 (Mrs Universe 2025) जीतकर इतिहास रच दिया है. बता दें कि शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स 2025 का प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली भारतीय प्रतियोगी बन गईं और इस तरह इतिहास रच दिया. मनीला, फिलीपींस में आयोजित 48वें सौंदर्य प्रतियोगिता में उनकी जीत दृढ़ता और बाधाओं पर विजय पाने का प्रमाण है. 

करोड़ों महिलाओं को किया प्रेरित 

वैसे बता दें कि शैरी सिंह के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था. मिसेज़ यूनिवर्स 2025 जीतने के लिए सिर्फ एक ताज से ज़्यादा की ज़रूरत होती है. शेरी सिंह के लिए, यह रूढ़िवादिता को तोड़ने और यह दिखाने के बारे में है कि महिलाएं अपने सपनों, करियर और परिवार को सफलतापूर्वक संभाल सकती हैं.

उनकी सफलता भारत के लिए इतिहास बनाती है और देश भर की महिलाओं को शीर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करती है, तथा दिखाती है कि पारिवारिक जीवन और विश्वस्तरीय सफलता एक साथ चल सकती है.

मनीला में उत्सव के दौरान आप उनके उत्साह को महसूस कर सकते थे, जब प्रतिनिधियों ने उन्हें गले लगाया और उनका उत्साहवर्धन किया. भारतीय  उन्हें पहले से ही एक प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं, खासकर के महिलाएं.

सूखकर कांटा हो गई थी सलमान खान की एक्ट्रेस, खाने के पड़े लाले, चॉल में काटी ज़िंदगी

मिसेज इंडिया से ग्लोबल स्टेज तक का सफर

शेरी सिंह का सफ़र रातोंरात नहीं हुआ है. उन्होंने इस साल की शुरुआत में मिसेज इंडिया 2025 का खिताब जीता था और उससे पहले, 2024 में मिसेज भारत यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व किया था.

इस साल, वह अपनी आंखों में आग लेकर लौटीं—और ज़ाहिर है, यह कामयाब भी रहा. मुकाबला कड़ा था. कैलिफ़ोर्निया, बुल्गारिया, जापान और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों के फाइनलिस्टों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन शेरी के संयम, आत्मविश्वास और आकर्षण ने उन्हें एक कदम आगे रखा.

शेरी सिंह और उनके पति सिकंदर नौ साल से साथ हैं और उनका एक छोटा बेटा भी है. उनके सोशल मीडिया पर उनके खुशहाल और घनिष्ठ पारिवारिक जीवन की झलकियां देखने को मिल जाएंगी. उनका सोशल मीडिया उनकी दुनिया की झलक दिखाता है—जिम रूटीन से लेकर उनके बेटे के साथ बिताए मीठे पलों तक—प्रशंसकों को महत्वाकांक्षा और सामान्य जीवन का यह मिश्रण बहुत पसंद आता है.

तलाक के बाद एक्स वाइफ अमृता सिंह से कैसे हैं रिश्ते, सैफ अली खान ने किया बड़ा खुलासा

Tags: Mrs Universe 2025Mrs Universe WinnerSherry SinghSherry Singh Biography
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दिवाली में घर की सफाई के लिए अपनाएं यह शानदार...

October 11, 2025

आयुर्वेद में इस समय को माना गया सेक्स के लिए...

October 11, 2025

पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें

October 11, 2025

इस दिवाली घर पर बनाएं यह बेहतरीन मिठाई, दिल खुश...

October 11, 2025

हेल्दी खाने के शौकीनों के लिए एवोकाडो की मजेदार रेसिपीज

October 11, 2025

दिवाली पर नई कार और इंश्योरेंस: 5 टिप्स जो रखें...

October 11, 2025
Mrs Universe 2025: कौन हैं शेरी सिंह? जिन्होंने रच दिया इतिहास, भारत के लिए जीता पहला मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Mrs Universe 2025: कौन हैं शेरी सिंह? जिन्होंने रच दिया इतिहास, भारत के लिए जीता पहला मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mrs Universe 2025: कौन हैं शेरी सिंह? जिन्होंने रच दिया इतिहास, भारत के लिए जीता पहला मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज
Mrs Universe 2025: कौन हैं शेरी सिंह? जिन्होंने रच दिया इतिहास, भारत के लिए जीता पहला मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज
Mrs Universe 2025: कौन हैं शेरी सिंह? जिन्होंने रच दिया इतिहास, भारत के लिए जीता पहला मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज
Mrs Universe 2025: कौन हैं शेरी सिंह? जिन्होंने रच दिया इतिहास, भारत के लिए जीता पहला मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज