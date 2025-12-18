Home > एंटरटेनमेंट > पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो की एंट्री में गूंजा ‘धुरंधर’ का वायरल गाना, बैन के बाद भी फिल्म का जलवा बरकरार

पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो की एंट्री में गूंजा ‘धुरंधर’ का वायरल गाना, बैन के बाद भी फिल्म का जलवा बरकरार

Dhurandhar Craze in Pakistan: हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो की एंट्री पर धुरंधर का वायरल गाना बज रहा है.

By: Mohammad Nematullah | Published: December 18, 2025 9:30:01 PM IST

Dhurandhar Craze in Pakistan: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर’ ने सिनेमाघरों में धूम मचा दी है. फिल्म को दर्शकों से बहुत तारीफ मिल रही है और इसने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म में पाकिस्तान के कराची के लियारी इलाके के गैंगस्टर्स को दिखाया गया है. इसके बावजूद पाकिस्तान में भी लोग इसे पसंद कर रहे है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें PPP नेता बिलावल भुट्टो की एंट्री के दौरान धुरंधर का वायरल गाना बज रहा है.

भुट्टो की एंट्री के दौरान बजा धुरंधर का गाना

एक तरफ पाकिस्तान में कुछ लोग भारतीय फिल्म धुरंधर का विरोध कर रहे है, और फिल्म पर वहां बैन भी लगा दिया गया है. दूसरी तरफ कई पाकिस्तानी फिल्म के फैन बन रहे है. कई लोग इसकी तारीफ कर रहे है. विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी लोग फिल्म देख रहे हैं और अक्षय खन्ना समेत सभी एक्टर्स की तारीफ कर रहे है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सबका ध्यान खींच रहा है. वीडियो में PPP नेता बिलावल भुट्टो एक पार्टी में दिख रहे है, और बैकग्राउंड में वही धुरंधर का गाना बज रहा है जो अक्षय खन्ना की एंट्री के दौरान बजता है.

इस वायरल गाने का नाम क्या है?

धुरंधर का यह गाना जिसने पाकिस्तानी दर्शकों को दीवाना बना दिया है, वह अक्षय खन्ना पर फिल्माया गया है, जिन्होंने रहमान डकैत का किरदार निभाया है. गाने का टाइटल Fa9la है. हर कोई इस गाने (FA9LA Song) पर रील्स बना रहा है. जिस तरह से अक्षय खन्ना गाने में मुस्कुराते हुए लोगों में डर पैदा करते हैं, उसे दर्शक बहुत कूल मान रहे है. यह गाना 2024 में रिलीज हुआ था. इसे बहरीनी रैपर फ्लिपेराची ने गाया है. सिंगर का असली नाम हुसाम असीम है, जो अपने रैप स्टाइल और गानों के लिए यूनाइटेड अरब अमीरात में काफी मशहूर है.

